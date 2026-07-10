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Poza postată de Cristiano Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial: “O victorie de milioane”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iulie 2026, 23:20

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Poza postată de Cristiano Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial: O victorie de milioane

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului Portugalia - Spania 0-1, de la Mondial / Profimedia Images

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a postat, în timpul meciului Spania – Belgia de la Campionatul Mondial, partidă care se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, o imagine cu el ridicând trofeul Campionatului European, în anul 2016.

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“O victorie de milioane”, a scris Ronaldo pe contul lui de Instagram.

 
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Poza postată de Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial

Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial 2026 chiar de Spania, în faza optimilor de finală. Jucătorul lui Arsenal, Mikel Merino (30 de ani), a înscris golul victoriei ibericilor, în minutul 90+1.

Ronaldo a plâns după meciul cu Spania, ultimul al său de la o Cupă Mondială. Superstarul visa să cucerească un Campionat Mondial, singurul trofeu major care îi lipseşte. A cucerit cu Spania Campionatul European, în 2016 şi două Ligi ale Naţiunilor, în 2019 şi 2025.

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Fostul antrenor al lui Ronaldo de la Al-Nassr, Jorge Jesus (71 de ani), a fost prezentat oficial ca noul selecţioner al Portugaliei. Jesus l-a înlocuit pe Roberto Martinez (52 de ani), care şi-a încheiat contractul cu naţionala Portugaliei.

Cristiano Ronaldo nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională, nu pentru mine. Cristiano este un simbol al fotbalului portughez. Vrea să continue la Al-Nassr și se va retrage de acolo. Este ușor să lucrezi cu el”, a spus Jorge Jesus despre CR 7 după ce a preluat naţionala Portugaliei.

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