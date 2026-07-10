Poza postată de Cristiano Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial: “O victorie de milioane”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a postat, în timpul meciului Spania – Belgia de la Campionatul Mondial, partidă care se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, o imagine cu el ridicând trofeul Campionatului European, în anul 2016.
“O victorie de milioane”, a scris Ronaldo pe contul lui de Instagram.
View this post on Instagram
A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Poza postată de Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial
Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial 2026 chiar de Spania, în faza optimilor de finală. Jucătorul lui Arsenal, Mikel Merino (30 de ani), a înscris golul victoriei ibericilor, în minutul 90+1.
Ronaldo a plâns după meciul cu Spania, ultimul al său de la o Cupă Mondială. Superstarul visa să cucerească un Campionat Mondial, singurul trofeu major care îi lipseşte. A cucerit cu Spania Campionatul European, în 2016 şi două Ligi ale Naţiunilor, în 2019 şi 2025.
Fostul antrenor al lui Ronaldo de la Al-Nassr, Jorge Jesus (71 de ani), a fost prezentat oficial ca noul selecţioner al Portugaliei. Jesus l-a înlocuit pe Roberto Martinez (52 de ani), care şi-a încheiat contractul cu naţionala Portugaliei.
„Cristiano Ronaldo nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională, nu pentru mine. Cristiano este un simbol al fotbalului portughez. Vrea să continue la Al-Nassr și se va retrage de acolo. Este ușor să lucrezi cu el”, a spus Jorge Jesus despre CR 7 după ce a preluat naţionala Portugaliei.
- Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM
- Înlocuitorul lui Courtois a îngropat Belgia! Spania, calificare dramatică în semifinalele Cupei Mondiale. Merino, erou naţional
- Spania – Belgia 2-1! Mikel Merino a dus „Furia Roja” în semifinale! Urmează un duel de foc cu Franța
- Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania – Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!
- Fază controversată în Spania – Belgia! Rodri a lovit mingea cu mâna în careu, Michael Oliver a lăsat jocul să continue