Ce ghinion! Fotbalistul de la FCSB care s-a accidentat în cantonament a fost lovit de propriul coleg

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația de la clubul pe care îl reprezintă și a discutat și despre Ofri Arad, jucătorul care s-a accidentat în cantonamentul din Olanda. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că mijlocașul israelian nu a dezvoltat problema medicală după unul dintre cele două amicale, ci la un antrenament, când a fost lovit chiar de un coleg.

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FCSB a primit o lovitură înainte de noul sezon în care speră să spele prestațiile din stagiunea trecută, când nu a reușit să se califice în play-off și a evoluat în premieră în play-out. Ofri Arad, fotbalistul care a decis barajul de Conference League contra lui Dinamo cu golul său, s-a accidentat în zona cvadricepsului.

Ofri Arad a fost accidentat de Alexandru Stoian

La scurt timp după ce chiar jucătorul roș-albaștrilor a făcut acest anunț, Mihai Stoica a venit cu o nouă informație legată de accidentarea sa care adaugă și mai mult la gradul de ghinion pe care l-a avut israelianul. Arad a fost lovit de un coechipier, nu de vreun adversar în amicalele cu Royale Union Saint-Gilloise sau Al Jazira, mai exact de Alexandru Stoian.

De asemenea, oficialul de la FCSB a dezvăluit că situația dintre cei doi jucători nu e unică, pentru că și Mihai Toma l-a lovit pe Florin Tănase, golgheterul echipei din sezonul trecut, la un antrenament desfășurat în cantonamentul din Olanda.

“Ofri Arad a recepționat o lovitură. Stoian l-a lovit pe Ofri, Toma l-a lovit pe Tănase. Au fost menajați în ideea în care să nu se agraveze. Ofri se antrenează“, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.