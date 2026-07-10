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Luis de la Fuente, ce inspiraţie! Jucătorul care i-a luat locul lui Pedri a deschis scorul în Spania – Belgia

Alex Masgras Publicat: 10 iulie 2026, 22:59

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Luis de la Fuente, ce inspiraţie! Jucătorul care i-a luat locul lui Pedri a deschis scorul în Spania – Belgia

Fabian Ruiz / Getty Images

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Spania a deschis scorul în minutul 30 al meciului cu Belgia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Fabian Ruiz a fost cel care l-a învins pe Thibaut Courtois la Los Angeles.

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Înaintea meciului, toţi spaniolii au fost surprinşi de decizia luată de Luis de la Fuente. Pedri a fost lăsat pe banca de rezerve, în locul său fiind preferat jucătorul celor de la PSG. Totul după jocul slab prestat de jucătorul Barcelonei în meciul din optimile de finală cu Portugalia.

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Fabian Ruiz a deschis scorul în Spania – Belgia

În minutul 30 al meciului, Dani Olmo a şutat din interiorul careului. Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a avut o intervenţia extraordinară şi a respins mingea, însă numai până la Fabian Ruiz.

Jucătorul celor de la PSG a trimis apoi în poartă balonul, făcând inutilă intervenţia apărătorilor belgieni, după care i-a dedicat golul iubitei sale.

Fabian Ruiz se află la meciul cu numărul 49 în tricoul naţionalei Spaniei şi a marcat golul cu numărul 8. Prima sa reuşită a venit chiar împotriva României, în 2019, în preliminariile EURO 2020.

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Echipele de start:

  • Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Baena, Rodri – Olmo, Yamal, Oyarzabal. Rezerve: Raya, Garcia – Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, Torres, Pino, Williams, Iglesias, Munoz. Antrenor: Luis de la Fuente
  • Belgia: Courtois – Mechele, Cuyper, Castagne, Ngoy – De Bruyne, Tielemans, Raskin – Trossard, Doku, De Ketelaere. Rezerve: Lammens, Penders – Theate, Meunier, Winter, Seys, Witsel, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Lukaku, Lukebakio, Pardo. Antrenor: Rudi Garcia
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