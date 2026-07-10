“O cheltuială care nu se justifică” Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a subliniat că Gigi Becali (68 de ani) insistă pentru transferul lui Denis Drăguş (27 de ani).
FCSB e aproape de a rezolva transferul unui alt atacant, pentru suma de 1.5 milioane de euro, iar Mihai Stoica e de părere că aducerea lui Drăguş ar fi o cheltuială mare, care nu s-ar justifica în această situaţie.
Mihai Stoica, despre Denis Drăguş: “Gigi îl vrea şi crede că va reuşi să-l aducă”
“Avem lansate două oferte pentru doi atacanţi lateral. Vrem şi un atacant central, dar trebuie să vedem situaţia lui Denis Drăguş. Gigi îl vrea şi crede că va reuşi să-l aducă. Dacă nu va reuşi, sper să ştim cât mai repede ca să ne putem mişca.
La un atacant lateral e mai complicat, dar la celălalt suntem foarte aproape. Aşteptăm să vedem situaţia lui Drăguş, aşa cum cred că aşteaptă şi el. Cu Drăguş nu am purtat nicio discuţie.
În momentul în care am un număr 9 care costă un milion şi jumătate cu care se poate încheia afacerea, dacă vine şi Drăguş este o cheltuială care nu se justifică. Prefer să mă înjure lumea că nu au venit jucători”
La un atacant lateral e mai complicat, dar la celălalt suntem foarte aproape. Aşteptăm să vedem situaţia lui Drăguş, aşa cum cred că aşteaptă şi el. Cu Drăguş nu am purtat nicio discuţie.
În momentul în care am un număr 9 care costă un milion şi jumătate cu care se poate încheia afacerea, dacă vine şi Drăguş este o cheltuială care nu se justifică. Prefer să mă înjure lumea că nu au venit jucători”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Becali sublinia că Denis Drăguş e marea ţintă a lui pentru campania de transferuri. Drăguş urmează să se întoarcă la Trabzonspor, după ce sezonul trecut a evoluat ca jucător împrumutat la Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi.
Un assist în 11 meciuri a avut Denis Drăguş, sezonul trecut, pentru Gaziantep. A reuşit o dublă însă în Cupa Turciei. În tricoul naţionalei României, Denis Drăguş a evoluat în 28 de meciuri, marcând 7 goluri.
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