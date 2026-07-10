“O cheltuială care nu se justifică” Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a subliniat că Gigi Becali (68 de ani) insistă pentru transferul lui Denis Drăguş (27 de ani).

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FCSB e aproape de a rezolva transferul unui alt atacant, pentru suma de 1.5 milioane de euro, iar Mihai Stoica e de părere că aducerea lui Drăguş ar fi o cheltuială mare, care nu s-ar justifica în această situaţie.

Mihai Stoica, despre Denis Drăguş: “Gigi îl vrea şi crede că va reuşi să-l aducă”