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Lamine Yamal, savuros după ce a înscris primul său gol la World Cup. Ce făcea starul la precedentul Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 21 iunie 2026, 23:30

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Lamine Yamal, savuros după ce a înscris primul său gol la World Cup. Ce făcea starul la precedentul Mondial

Lamine Yamal, înainte de un meci / Profimedia

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Lamine Yamal a oferit prima reacție după ce a marcat primul său gol la Cupa Mondială în confruntarea dintre Spania și Arabia Saudită. Superstarul de 18 ani a atins borne fabuloase odată cu reușita sa, însă el a preferat să își aducă aminte de cum se uita la Mondialul de acum patru ani la în sala de clasă, la școală.

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Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială, încheiată cu scorul de 4-0. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.

Declarațiile lui Lamine Yamal după Spania – Arabia Saudită 4-0

Odată cu această reușită, Yamal a semnat primul său gol în participările sale la World Cup în primul meci disputat ca titular. După duelul de la Atlanta, fotbalistul de 18 ani a tras câteva concluzii legate de meci și despre cum el și colegii săi s-au repliat după acel șoc trăit cu Insulele Capului Verde, 0-0.

În ceea ce privește golul, Yamal nu a ezitat să își aducă aminte de cum el urmărea Cupa Mondială din 2022, când avea doar 15 ani, în sala de clasă. Atunci, ibericii au fost eliminați în optimile de finală ale turneului de către Maroc la loviturile de departajare.

Primul meci a arătat ceva ce nu suntem, a fost diferit, dar acum suntem aici și vrem mai mult. Să remizezi într-un meci pe care știi că trebuie să îl câștigi e dureros, ne-a făcut să ne gândim mult, la cum să ajungem la acest meci cum vrem noi.

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(n.r. despre gol) A fost ceva foarte special, am visat mereu să fiu la o Cupă Mondială. Să am posibilitatea să marchez în primul meci ca titular este un vis. La precedenta Cupă Mondială mă uitam în timpul orelor la școală , iar acum să am posibilitatea să marchez aici cu mama mea și familia mea (n.r. în tribune) e un vis“, a spus superstarul de 18 ani, potrivit marca.com.

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