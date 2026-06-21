Istoric! Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială

Lamine Yamal a marcat primul său gol la Campionatul Mondial, după ce a reușit să deschidă scorul în partida din etapa a doua din faza grupelor dintre Spania și Arabia Saudită.

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Titular în partida de la Atlanta după ce a fost rezervă utilizată în primul meci de la turneul final, acel 0-0 șocant cu Insulele Capului Verde, fotbalistul de 18 ani de la Barcelona a avut un impact instant.

Yamal, gol istoric la Cupa Mondială

Duelul dintre Spania și Arabia Saudită a început foarte bine pentru trupa lui Luis de la Fuente, iar jucătorul care a deschis scorul a fost Lamine Yamal, care a revenit în primul 11 după ce a fost lăsat pe bancă și ulterior introdus pe finalul partidei cu selecționata Capului Verde. În acel duel, jucătorul Barcei a avut o prestație “ștearsă”, fiind ținut extrem de bine de Joao Paulo.

Situația s-a schimbat însă pentru Yamal în partida cu Arabia Saudită, când a fost dezvoltat un atac în banda stângă cu Mikel Oyarzabal în prim-plan. Atacantul de la Real Sociedad l-a văzut în gura porții pe puștiul de 18 ani și a trimis o pasă în adâncime, iar tânărul a îndeplinit o formalitate.

Yamal a înscris astfel primul său gol la Cupa Mondială în primul meci disputat ca titular în cea mai prestigioasă competiție din acest sport și al doilea per total. Grație reușitei sale, starul spaniol a devenit doar al doilea fotbalist care are maxim 18 ani și care reușește să deschidă scorul într-un meci de Cupă Mondială.