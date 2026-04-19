Marea îngrijorare a americanilor înainte de startul World Cup 2026. Ce se întâmplă cu starul echipei lui Pochettino

Americanii au un motiv de îngrijorare înainte de startul World Cup 2026, competiție care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Aceștia se tem de faptul că starul echipei lui Mauricio Pochettino, Christian Pulisic, nu traversează cel mai bun moment al carierei sale.
Analiștii americani au analizat situația mijlocașului de la AC Milan și au subliniat că în 2026, el nu a strălucit pentru „diavoli”.
Marea îngrijorare a americanilor înainte de startul World Cup 2026: Christian Pulisic
Taylor Twellman, un fost jucător american de fotbal și în prezent analist la un canal de televiziune de peste Ocean, s-a declarat îngrijorat de forma lui Christian Pulisic: „Da, aș fi îngrijorat. Juca la un nivel atât de înalt anul trecut. Conducea la AC Milan la goluri și contribuții decisive. Deci categoric, ar trebui să existe motive de îngrijorare”, a transmis acesta, citat de goal.com.
De asemenea, Twellman a subliniat faptul că Pulisic trebuie să marcheze pentru a-și reintra în formă maximă, cu mai puțin de două luni rămase până la startul World Cup 2026: „Cred că Pulisic trebuie să se adapteze mental, să marcheze câte un gol și apoi, dintr-odată, lucrurile se pot schimba într-o clipă. Sunt mai preocupat de forma lui la echipa națională. Nu a mai jucat de la Gold Cup, nu a vrut să joace vara trecută. Nu a fost la apogeu pentru echipa SUA și aici ar fi mai multe motive de îngrijorare decât forma lui la AC Milan”, a mai transmis expertul american.
Pe lângă Christian Pulisic, Taylo Twellman consideră că SUA are alte două staruri la echipa națională, pe Weston McKennie, de la Juventus, și pe Tyler Addams, de la Bournemouth: „Ei vor determina pulsul echipei. Sunt mulți factori la mijloc, dar dacă ei nu evoluează la un nivel înalt, va fi dificil pentru Statele Unite să aibă momentul lor”, a transmis Taylor Twellman.
Christian Pulisic (27 de ani) a marcat zece goluri la AC Milan, în cele 29 de meciuri bifate în toate competițiile. Americanul nu a mai marcat însă de pe 28 decembrie 2025, atunci când puncta în victoria cu Verona, din Serie A.
SUA fac parte din Grupa D, alături de Paraguay, Australia și Turcia. Naționala lui Mauricio Pochettino va disputa primul meci de la World Cup 2026 pe 13 iunie, de la ora 04:00, împotriva celor din Paraguay pe SoFi Stadium, din Los Angeles.
