Americanii au un motiv de îngrijorare înainte de startul World Cup 2026, competiție care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Aceștia se tem de faptul că starul echipei lui Mauricio Pochettino, Christian Pulisic, nu traversează cel mai bun moment al carierei sale.

Analiștii americani au analizat situația mijlocașului de la AC Milan și au subliniat că în 2026, el nu a strălucit pentru „diavoli”.

Taylor Twellman, un fost jucător american de fotbal și în prezent analist la un canal de televiziune de peste Ocean, s-a declarat îngrijorat de forma lui Christian Pulisic: „Da, aș fi îngrijorat. Juca la un nivel atât de înalt anul trecut. Conducea la AC Milan la goluri și contribuții decisive. Deci categoric, ar trebui să existe motive de îngrijorare”, a transmis acesta, citat de goal.com.

De asemenea, Twellman a subliniat faptul că Pulisic trebuie să marcheze pentru a-și reintra în formă maximă, cu mai puțin de două luni rămase până la startul World Cup 2026: „Cred că Pulisic trebuie să se adapteze mental, să marcheze câte un gol și apoi, dintr-odată, lucrurile se pot schimba într-o clipă. Sunt mai preocupat de forma lui la echipa națională. Nu a mai jucat de la Gold Cup, nu a vrut să joace vara trecută. Nu a fost la apogeu pentru echipa SUA și aici ar fi mai multe motive de îngrijorare decât forma lui la AC Milan”, a mai transmis expertul american.

Pe lângă Christian Pulisic, Taylo Twellman consideră că SUA are alte două staruri la echipa națională, pe Weston McKennie, de la Juventus, și pe Tyler Addams, de la Bournemouth: „Ei vor determina pulsul echipei. Sunt mulți factori la mijloc, dar dacă ei nu evoluează la un nivel înalt, va fi dificil pentru Statele Unite să aibă momentul lor”, a transmis Taylor Twellman.