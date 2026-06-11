Gianni Infantino, despre arbitrul somalez care ratează Cupa Mondială, după ce nu a putut intra în SUA: “Nu suntem regii lumii”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat miercuri că este ”regretabil” faptul că arbitrul somalez Omar Artan, care urma să arbitreze la Cupa Mondială de fotbal 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, a fost expulzat de autorităţile americane, scrie AFP.

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“Este regretabil ce i s-a întâmplat, dar noi nu controlăm totul”, a spus preşedintele FIFA, într-o conferinţă de presă la Ciudad de Mexico, în ajunul deschiderii turneului final.

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Gianni Infantino, după ce arbitrul Omar Artan a fost trimis acasă: “Suntem o organizaţie sportivă”

”Încercăm întotdeauna să găsim soluţii, dar trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot conduce guvernele şi forţele de poliţie; suntem o organizaţie sportivă”, a adăugat elveţianul.

Arbitrului somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deţinea o viză de Statele Unite, i-a fost refuzată intrarea sâmbătă la sosirea sa pe aeroportul din Miami, iar FIFA a anunţat apoi că nu va arbitra la acest turneu.

Desemnat Arbitrul African al Anului în 2025, Omar Artan, în vârstă de 34 de ani, s-a numărat printre cei 52 de arbitri selectaţi de FIFA pentru Cupa Mondială din 2026.