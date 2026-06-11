Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, titular pentru lusitani

Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, titular pentru lusitani

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 9:57

Comentarii
Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, titular pentru lusitani

Cristiano Ronaldo, în Portugalia - Nigeria 2-1/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Reprezentativa de fotbal a Portugaliei a învins Nigeria cu scorul de 2- (1-1), miercuri, la Leiria, în ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială. Lusitanii s-au impus prin golurile marcate de Pedro Neto (23) şi de Francisco Conceicao (75), în timp ce pentru ”Super Vulturi”, care nu au reuşit să se califice la CM 2026, a punctat Akor Adams (38).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legendarul Cristiano Ronaldo (41 ani) a jucat 65 de minute, dar nu a reuşit să se remarce, dimpotrivă, risipind câteva ocazii notabile (9, 34, 50), precizează France Presse.

Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial

În prima sa partidă de pregătire, Portugalia a învins Chile cu 2-1, sâmbătă, la Oeiras. Selecţionerul Roberto Martinez a dispus în meciul de miercuri de întregul lot, inclusiv cei patru internaţionali care au cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.

Echipa Portugaliei va pleca vineri spre Statele Unite, unde va fi cantonată la Palm Beach, în Florida. Lusitanii vor debuta la CM 2026 pe 17 iunie, cu RD Congo, după care vor mai juca meciuri cu Uzbekistan şi Columbia în Grupa K.

De cealaltă parte, naţionala de fotbal a Angliei a încheiat pregătirile pentru Cupa Mondială din America de Nord cu o victorie clară în faţa Costa Ricăi, cu scorul de 3-0 (1-0) miercuri, la Orlando (Florida), cu o zi înaintea începerii competiţiei.

Reclamă
Reclamă

Echipa antrenată de Thomas Tuchel s-a impus prin golurile marcate de Declan Rice (9), Anthony Gordon (68 – penalty) şi Ollie Watkins (87). Meciul a fost amânat cu o oră din cauza unei furtuni, care a umplut de apă gazonul stadionului din Orlando.

Jocul echipei ”Three Lions” a marcat o creştere faţă de partida amicală cu Noua Zeelandă, de sâmbătă, de la Tampa (1-0), notează AFP. Englezii au dominat categoric jocul şi au făcut un contra-pressing necruţător la fiecare minge pierdută.

Anglia are cantonamentul la Kansas City şi va debuta la CM 2026 pe 17 iunie, contra Croaţiei, urmând să mai joace în Grupa L cu Ghana (23 iunie) şi Panama (27 iunie).

De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiuDe ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
Observator
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
Top 10 recorduri care pot fi doborâte la Cupa Mondială 2026. Performanța uriașă de care sunt aproape Messi și naționala Argentinei
Fanatik.ro
Top 10 recorduri care pot fi doborâte la Cupa Mondială 2026. Performanța uriașă de care sunt aproape Messi și naționala Argentinei
10:50

Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (20:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Shakira dă startul petrecerii în Mexico City
10:45

Mexic – Africa de Sud LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
10:35

VIDEO“Totul e pregătit”. Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial
10:00

Azi începe Campionatul Mondial 2026, exclusiv în Universul Antena. Toate detaliile în timp real, programul complet, loturile
9:53

Gianni Infantino, despre arbitrul somalez care ratează Cupa Mondială, după ce nu a putut intra în SUA: “Nu suntem regii lumii”
9:39

Raphinha are încredere în Vinicius, înainte de Cupa Mondială 2026: “Poate aduce acasă trofeul”
Vezi toate știrile
1 Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire 2 „Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența 3 Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă 4 FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri 5 Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui” 6 S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan