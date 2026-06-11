Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, titular pentru lusitani

Reprezentativa de fotbal a Portugaliei a învins Nigeria cu scorul de 2- (1-1), miercuri, la Leiria, în ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială. Lusitanii s-au impus prin golurile marcate de Pedro Neto (23) şi de Francisco Conceicao (75), în timp ce pentru ”Super Vulturi”, care nu au reuşit să se califice la CM 2026, a punctat Akor Adams (38).
Legendarul Cristiano Ronaldo (41 ani) a jucat 65 de minute, dar nu a reuşit să se remarce, dimpotrivă, risipind câteva ocazii notabile (9, 34, 50), precizează France Presse.
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Portugalia şi Anglia, victorii înainte de debutul la Campionatul Mondial
În prima sa partidă de pregătire, Portugalia a învins Chile cu 2-1, sâmbătă, la Oeiras. Selecţionerul Roberto Martinez a dispus în meciul de miercuri de întregul lot, inclusiv cei patru internaţionali care au cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.
Echipa Portugaliei va pleca vineri spre Statele Unite, unde va fi cantonată la Palm Beach, în Florida. Lusitanii vor debuta la CM 2026 pe 17 iunie, cu RD Congo, după care vor mai juca meciuri cu Uzbekistan şi Columbia în Grupa K.
De cealaltă parte, naţionala de fotbal a Angliei a încheiat pregătirile pentru Cupa Mondială din America de Nord cu o victorie clară în faţa Costa Ricăi, cu scorul de 3-0 (1-0) miercuri, la Orlando (Florida), cu o zi înaintea începerii competiţiei.
Echipa antrenată de Thomas Tuchel s-a impus prin golurile marcate de Declan Rice (9), Anthony Gordon (68 – penalty) şi Ollie Watkins (87). Meciul a fost amânat cu o oră din cauza unei furtuni, care a umplut de apă gazonul stadionului din Orlando.
Jocul echipei ”Three Lions” a marcat o creştere faţă de partida amicală cu Noua Zeelandă, de sâmbătă, de la Tampa (1-0), notează AFP. Englezii au dominat categoric jocul şi au făcut un contra-pressing necruţător la fiecare minge pierdută.
Anglia are cantonamentul la Kansas City şi va debuta la CM 2026 pe 17 iunie, contra Croaţiei, urmând să mai joace în Grupa L cu Ghana (23 iunie) şi Panama (27 iunie).
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