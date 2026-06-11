“Totul e pregătit”. Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, dintre Mexic şi Africa de Sud. Legendara arenă din Mexico City va găzdui pentru a treia oară în istorie partida inaugurală de la un turneu final mondial.
Partida dintre Mexic şi Africa de Sud se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30, va începe festivitatea de deschidere, Shakira fiind cap de afiş.
Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial
Cu o seară înaintea partidei dintre Mexic şi Africa de Sud, lângă Estadio Azteca a avut loc un spectacol de drone. Mascotele Campionatului Mondial, mingea oficială a competiţiei, Trionda, cât şi steagurile celor trei ţări gazde au fost proiectate într-un moment fabulos.
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
“Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere”, au transmis oficialii World Cup. Au fost ataşate şi imagini cu arena din Mexic, gazonul prezentându-se în condiţii ideală pentru duelul din această seară.
Mexico’s 🇲🇽 Azteca Stadium is all set for the World Cup openerpic.twitter.com/UBmOge1x3p
— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 6, 2026
De asemenea, la meciul de deschidere, FIFA a introdus o premieră. Pentru prima dată în istorie, pe teren, în timpul intonării celor două imnuri, vor fi prezeţi şi jucătorii de rezervă, alături de titulari.
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.
Trupa mexicană de pop Mana, dar şi grupul muzical Los Angeles Azules, sunt cei care completează line-up-ul unei seri care se aşteaptă a fi memorabile. Spectacolul pregătit de organizatori începe la ora 20:30 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
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