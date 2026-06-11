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“Totul e pregătit”. Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 10:35

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Totul e pregătit. Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Fanii naţionalei Mexicului, lângă Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, dintre Mexic şi Africa de Sud. Legendara arenă din Mexico City va găzdui pentru a treia oară în istorie partida inaugurală de la un turneu final mondial.

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Partida dintre Mexic şi Africa de Sud se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30, va începe festivitatea de deschidere, Shakira fiind cap de afiş.

Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Cu o seară înaintea partidei dintre Mexic şi Africa de Sud, lângă Estadio Azteca a avut loc un spectacol de drone. Mascotele Campionatului Mondial, mingea oficială a competiţiei, Trionda, cât şi steagurile celor trei ţări gazde au fost proiectate într-un moment fabulos.

“Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere”, au transmis oficialii World Cup. Au fost ataşate şi imagini cu arena din Mexic, gazonul prezentându-se în condiţii ideală pentru duelul din această seară.

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De asemenea, la meciul de deschidere, FIFA a introdus o premieră. Pentru prima dată în istorie, pe teren, în timpul intonării celor două imnuri, vor fi prezeţi şi jucătorii de rezervă, alături de titulari.

De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.

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Trupa mexicană de pop Mana, dar şi grupul muzical Los Angeles Azules, sunt cei care completează line-up-ul unei seri care se aşteaptă a fi memorabile. Spectacolul pregătit de organizatori începe la ora 20:30 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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