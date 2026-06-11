“Totul e pregătit”. Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Fanii naţionalei Mexicului, lângă Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, dintre Mexic şi Africa de Sud. Legendara arenă din Mexico City va găzdui pentru a treia oară în istorie partida inaugurală de la un turneu final mondial.

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Partida dintre Mexic şi Africa de Sud se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30, va începe festivitatea de deschidere, Shakira fiind cap de afiş.

Imagini fabuloase de pe Estadio Azteca, înaintea meciului de deschidere de la Campionatul Mondial

Cu o seară înaintea partidei dintre Mexic şi Africa de Sud, lângă Estadio Azteca a avut loc un spectacol de drone. Mascotele Campionatului Mondial, mingea oficială a competiţiei, Trionda, cât şi steagurile celor trei ţări gazde au fost proiectate într-un moment fabulos.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

“Stadionul Azteca e pregătit să găzduiască meciul de deschidere”, au transmis oficialii World Cup. Au fost ataşate şi imagini cu arena din Mexic, gazonul prezentându-se în condiţii ideală pentru duelul din această seară.