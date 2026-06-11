Cine e favorizat după prima evaluare ADUO? Analiza lui Adrian Georgescu

Și acum, surpriza!

După primele șase Mari Premii, toate câștigate de către piloții Mercedes, se credea că motorul cu combustie al echipei germane e cel mai puternic.

Totuși, măsurătorile oficiale au arătat că Red Bull Powertrains construiește cel mai puternic ICE. Mercedes, care este în intervalul 2%-4% față de RBPT, va avea dreptul la un upgrade suplimentar în sezonul curent și un upgrade suplimentar în sezonul următor. Ceilalți constructori, Ferrari, Audi și Honda, vor avea dreptul la două upgrade-uri suplimentare în 2026 și două în 2027.

Există și beneficii în ore suplimentare pe bancurile de testare (dyno) și înălțarea plafonului de costuri pentru dezvoltarea motorului.

Care e explicația

Atunci, de ce nu au dominat mașinile Red Bull competiția, dacă au cele mai puternice motoare cu ardere internă? De ce mașina propulsată de motorul de pe locul secund a „rupt” totul?

Deoarece evaluarea ADUO se concentrează doar pe motorul cu ardere internă (ICE), chiar și FIA recunoaște că nu este reprezentativă pentru performanța completă a unității de putere, având în vedere că ERS (Sistemul de Recuperare a Energiei) joacă, de asemenea, un rol crucial în puterea totală.

După cum scriu cei de la Autoracer, adevăratul avantaj legat de raportul de compresie al Mercedes nu este reprezentat de câțiva cai putere în plus, ci de eficiența sporită. Cel mai puternic motor cu ardere internă nu este neapărat cel mai bun la reîncărcarea bateriei.

Motorul german V6 este mai puțin puternic decât cel RBPT-Ford, dar reușește totuși să reîncarce bateria cu o eficiență enormă. Prin urmare, unitatea de putere nu are niciodată nevoie de energie. Această disponibilitate a energiei face diferența și mai mult într-o cursă, când trebuie să menții bateria încărcată constant și să o folosești pentru a ataca și a te apăra.

Cine câștigă din ADUO, cine pierde?

Câștigă, evident, Mercedes. Echipa dominantă primește dreptul de a face, în mod nesperat, un upgrade în 2026 și unul în 2027.

Pierde Red Bull Racing. Team-ul lui Verstappen nu va putea face îmbunătățiri suplimentare. Se știa că Red Bull Racing, în colaborare cu Ford, a construit un motor excepțional într-un timp extrem de scurt. Puțini credeau că era cel mai puternic de pe grilă.

Pierde, evident, Ferrari. Italienii sperau că vor fi la peste 4% față de Mercedes, dar vor putea face doar un upgrade mai mult decât rivalii lor în 2026.

Pierdem, de fapt, toți. Mecanismul ADUO era gândit să ofere o șansă în plus celor din pluton de a ajunge liderul, dându-le ocazia să-și facă mai bine temele. Se vede însă că metodologia de măsură și calcul care ține cont de puterea ICE nu este chiar atât de relevantă. Criteriile acestui mecanism ar trebui schimbate pentru a servi scopului propus.