Cine e favorizat după prima evaluare ADUO? Analiza lui Adrian Georgescu

Săptămâna trecută, chiar înaintea cursei din Monaco, FIA a publicat rezultatele mecanismului ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).
Ce este ADUO?
În anumite perioade ale fiecărui sezon de F1, din 2026 până în 2030, care acoperă cel mai recent ciclu de producție al unităților de putere din acest sport, FIA monitorizează performanța motorului cu ardere internă (ICE) al fiecărui producător, prin calcularea unui „ICE Performance Index”. În calcularea acestui indice sunt luați în considerare diverși factori, inclusiv turația motorului, cuplul arborelui de intrare și puterea MGU-K (Unitate Motor Generator – Kinetic).
Când motorul intern al unui producător de unități de putere este cu 2% sau mai mult în urma motorului cu cele mai bune performanțe în ceea ce privește Indicele de Performanță, se acordă ADUO.
Cum funcționează evaluarea
Dacă motorul cu combustie al unui producător este cu cel puțin 2%, dar mai puțin de 4% mai puțin puternic decât motorul cu combustie cel mai puternic din competiție, acesta va fi eligibil pentru un upgrade suplimentar în sezonul curent și un upgrade suplimentar în sezonul următor.
Producătorii de unități de putere al căror Indice de Performanță este cu cel puțin 4% sub motorul cu combustie cel mai puternic vor fi eligibili pentru două upgrade-uri suplimentare în sezonul curent și încă două în sezonul următor.
Există trei perioade în timpul sezonului 2026 în care performanța motoarelor cu ardere internă (ICE) ale producătorilor de unități de putere va fi evaluată. Prima perioadă este acum formată din primele cinci runde ale campaniei (Australia, China, Japonia, Miami și Canada), rezultatele urmând să fie comunicate în cel mult două săptămâni după Marele Premiu al Canadei. A doua perioadă va acoperi rundele 6-11 (de la Monaco la Ungaria), în timp ce a treia perioadă va acoperi rundele 12-18 (de la Olanda la Mexico City).
Și acum, surpriza!
După primele șase Mari Premii, toate câștigate de către piloții Mercedes, se credea că motorul cu combustie al echipei germane e cel mai puternic.
Totuși, măsurătorile oficiale au arătat că Red Bull Powertrains construiește cel mai puternic ICE. Mercedes, care este în intervalul 2%-4% față de RBPT, va avea dreptul la un upgrade suplimentar în sezonul curent și un upgrade suplimentar în sezonul următor. Ceilalți constructori, Ferrari, Audi și Honda, vor avea dreptul la două upgrade-uri suplimentare în 2026 și două în 2027.
Există și beneficii în ore suplimentare pe bancurile de testare (dyno) și înălțarea plafonului de costuri pentru dezvoltarea motorului.
Care e explicația
Atunci, de ce nu au dominat mașinile Red Bull competiția, dacă au cele mai puternice motoare cu ardere internă? De ce mașina propulsată de motorul de pe locul secund a „rupt” totul?
Deoarece evaluarea ADUO se concentrează doar pe motorul cu ardere internă (ICE), chiar și FIA recunoaște că nu este reprezentativă pentru performanța completă a unității de putere, având în vedere că ERS (Sistemul de Recuperare a Energiei) joacă, de asemenea, un rol crucial în puterea totală.
După cum scriu cei de la Autoracer, adevăratul avantaj legat de raportul de compresie al Mercedes nu este reprezentat de câțiva cai putere în plus, ci de eficiența sporită. Cel mai puternic motor cu ardere internă nu este neapărat cel mai bun la reîncărcarea bateriei.
Motorul german V6 este mai puțin puternic decât cel RBPT-Ford, dar reușește totuși să reîncarce bateria cu o eficiență enormă. Prin urmare, unitatea de putere nu are niciodată nevoie de energie. Această disponibilitate a energiei face diferența și mai mult într-o cursă, când trebuie să menții bateria încărcată constant și să o folosești pentru a ataca și a te apăra.
Cine câștigă din ADUO, cine pierde?
Câștigă, evident, Mercedes. Echipa dominantă primește dreptul de a face, în mod nesperat, un upgrade în 2026 și unul în 2027.
Pierde Red Bull Racing. Team-ul lui Verstappen nu va putea face îmbunătățiri suplimentare. Se știa că Red Bull Racing, în colaborare cu Ford, a construit un motor excepțional într-un timp extrem de scurt. Puțini credeau că era cel mai puternic de pe grilă.
Pierde, evident, Ferrari. Italienii sperau că vor fi la peste 4% față de Mercedes, dar vor putea face doar un upgrade mai mult decât rivalii lor în 2026.
Pierdem, de fapt, toți. Mecanismul ADUO era gândit să ofere o șansă în plus celor din pluton de a ajunge liderul, dându-le ocazia să-și facă mai bine temele. Se vede însă că metodologia de măsură și calcul care ține cont de puterea ICE nu este chiar atât de relevantă. Criteriile acestui mecanism ar trebui schimbate pentru a servi scopului propus.
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