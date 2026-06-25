Perfecțiunea nu exis… Ochoa intră pe teren la 40 de ani și pune punct carierei! Ce a urmat după victoria Mexicului

Ochoa a bifat astfel al 6-lea Campionat Mondial la care se află în lotul Mexicului. Nu a jucat la edițiile din 2006 și 2010, însă a prins astfel minute pe teren la 4 ediții consecutive. Meciul cu Cehia a fost ultimul din cariera lui Ochoa: el a anunțat deja că se va retrage după Campionatul Mondial.

Ochoa a fost ovaționat la intrarea pe teren, dar și după finalul meciului. Colegii de echipă l-a ridicat pe brațe, iar fanii i-au cântat apoi. Veteranul care va împlini 41 de ani pe 13 iulie s-a bucurat de momentele frumoase și alături de familie pe gazon.

Aguirre, cu lacrimi în ochi