Perfecțiunea nu exis… Ochoa intră pe teren la 40 de ani și pune punct carierei! Ce a urmat după victoria Mexicului

Mexic a terminat într-un mod senzațional grupa A de la Campionatul Mondial. Deși era deja calificată de pe primul loc în faza următoare, Mexic a defilat și cu Cehia. A câștigat cu 3-0 și poate întâlni Scoția în faza următoare, dacă situația rămâne așa cum este în acest moment. Statistic însă, meciul cu cea mai mare probabilitate pentru Mexic este contra Senegalului.
Eroul meciului a fost însă veteranul din poarta Mexicului, Guilhermo Ochoa, cel care a intrat pe teren în minutul 77 al partidei.
Seara lui Memo Ochoa
Ochoa a bifat astfel al 6-lea Campionat Mondial la care se află în lotul Mexicului. Nu a jucat la edițiile din 2006 și 2010, însă a prins astfel minute pe teren la 4 ediții consecutive. Meciul cu Cehia a fost ultimul din cariera lui Ochoa: el a anunțat deja că se va retrage după Campionatul Mondial.
Ochoa a fost ovaționat la intrarea pe teren, dar și după finalul meciului. Colegii de echipă l-a ridicat pe brațe, iar fanii i-au cântat apoi. Veteranul care va împlini 41 de ani pe 13 iulie s-a bucurat de momentele frumoase și alături de familie pe gazon.
Aguirre, cu lacrimi în ochi
Cu lacrimi în ochi în interviul de la finalul meciului, selecționerul Javier Aguirre a dezvăluit ce i-a spus lui Ochoa în momentul în care l-a trimis pe teren: „I-am spus că merită asta! Ce titlu aș da acestei seri? Noaptea lui Memo Ochoa! Sunt emoționat. Am mai trăit așa ceva acum 40 de ani, acum am cravată și sunt mai bătrân, dar și mai sensibil” a spus Aguirre după partidă.
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