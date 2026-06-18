Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere

Nuno Campos a luat primele decizii importante de când a preluat-o pe Dinamo, iar mai mulţi jucători vor fi nevoiţi să-şi caute angajamente noi pentru că lusitanul nu se bazează pe serviciile lor.
Tehnicianul care a fost adus în locul lui Zeljko Kopic e gata să reconstruiască lotul formaţiei bucureştene, mai ales că vrea să implementeze şi un nou sistem tactic.
Ianis Doană, jucătorul transferat de la Steaua, l-a convins pe Nuno Campos
Dinamo a reuşit până acum, în această vară, să aducă doar jucători tineri, care promit să aibă un viitor important la club. Printre aceştia s-a numărat şi Ianis Doană, cel care a fost în ultima stagiune la Steaua, în liga secundă, acolo unde şi-a continuat progresul la nivel sportiv.
El a fost printre tinerii care au participat la antrenamentele lui Nuno Campos din ultimele zile, de la începutul pregătirii, şi a reuşit să-şi câştige un loc în lotul pentru cantonamentul ce va avea loc în Polonia.
De asemenea, fraţii Irimia, care au fost la Metaloglobus în ultima stagiune, împrumutaţi, vor fi păstraţi şi ei pentru pregătirea de vară de către Nuno Campos. Un alt fotbalist care urmează să fie luat în avionul către Polonia este Peter Maapia, cel care de asemenea a fost împrumutat, însă la Gloria Bistriţa.
Fotbaliştii pe care Nuno Campos nu vrea să-i mai păstreze la Dinamo
Nuno Campos are şi o listă cu jucători care nu l-au convins şi care nu vor face deplasarea în Polonia, notează GSP. Printre aceştia se numără Adriano Manole, atacantul luat de la FC Argeş în această vară, dar şi Răvan Paşcalău, fundaş central ce a fost împrumutat la CS Dinamo, în liga secundă, în ultimele luni.
De altfel acesta nu a fost nici pe placul lui Zeljko Kopic în perioada în care croatul o pregătea pe Dinamo şi prefera mai bine să facă improvizaţii decâ să-l folosească pe fundaşul central de 22 de ani.
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