Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere

Jucătorii pe care Nuno Campos nu se bazează la Dinamo. Foto: Sport Pictures

Nuno Campos a luat primele decizii importante de când a preluat-o pe Dinamo, iar mai mulţi jucători vor fi nevoiţi să-şi caute angajamente noi pentru că lusitanul nu se bazează pe serviciile lor.

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Tehnicianul care a fost adus în locul lui Zeljko Kopic e gata să reconstruiască lotul formaţiei bucureştene, mai ales că vrea să implementeze şi un nou sistem tactic.

Ianis Doană, jucătorul transferat de la Steaua, l-a convins pe Nuno Campos

Dinamo a reuşit până acum, în această vară, să aducă doar jucători tineri, care promit să aibă un viitor important la club. Printre aceştia s-a numărat şi Ianis Doană, cel care a fost în ultima stagiune la Steaua, în liga secundă, acolo unde şi-a continuat progresul la nivel sportiv.

El a fost printre tinerii care au participat la antrenamentele lui Nuno Campos din ultimele zile, de la începutul pregătirii, şi a reuşit să-şi câştige un loc în lotul pentru cantonamentul ce va avea loc în Polonia.

De asemenea, fraţii Irimia, care au fost la Metaloglobus în ultima stagiune, împrumutaţi, vor fi păstraţi şi ei pentru pregătirea de vară de către Nuno Campos. Un alt fotbalist care urmează să fie luat în avionul către Polonia este Peter Maapia, cel care de asemenea a fost împrumutat, însă la Gloria Bistriţa.