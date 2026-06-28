Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial. Încep şaisprezecimile, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial | Şaisprezecimile turneului final vor debuta cu duelul dintre Africa de Sud şi Canada.
Partida se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Meciul se va juca la Los Angeles, pe SoFi Stadium.
Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial
Africa de Sud – Canada este astfel primul meci din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial. Echipa care se va impune se va duela în optimi cu învingătoarea duelului Olanda – Maroc. Acest meci va avea loc marţi, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Africa de Sud este una dintre surprizele acestui turneu final. Sud-africanii au încheiat Grupa A pe locul secund, cu patru puncte. În ultima etapă, naţionala lui Hugo Broos a învins Coreea de Sud, scor 1-0, graţie golului marcat de Thapelo Maseko, în minutul 63.
De cealaltă parte, Canada, una dintre ţările gazdă ale turneului final, s-a clasat pe locul secund în Grupa B, cu patru puncte. Elveţia a câştigat grupa cu cele şapte puncte acumulate, reuşind să-i învingă pe canadieni în ultima rundă, scor 2-1.
Lotul Africii de Sud
- Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
- Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, Germany), Samukele Kabini (Molde FK, Norway), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA)
- Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
- Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, England), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cyprus)
- Selecţioner: Hugo Broos
Lotul Canadei
- Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
- Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
- Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
- Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
- Selecţioner: Jesse Marsch
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