Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial. Încep şaisprezecimile, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial | Şaisprezecimile turneului final vor debuta cu duelul dintre Africa de Sud şi Canada.

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Partida se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Meciul se va juca la Los Angeles, pe SoFi Stadium.

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial

Africa de Sud – Canada este astfel primul meci din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial. Echipa care se va impune se va duela în optimi cu învingătoarea duelului Olanda – Maroc. Acest meci va avea loc marţi, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Africa de Sud este una dintre surprizele acestui turneu final. Sud-africanii au încheiat Grupa A pe locul secund, cu patru puncte. În ultima etapă, naţionala lui Hugo Broos a învins Coreea de Sud, scor 1-0, graţie golului marcat de Thapelo Maseko, în minutul 63.

De cealaltă parte, Canada, una dintre ţările gazdă ale turneului final, s-a clasat pe locul secund în Grupa B, cu patru puncte. Elveţia a câştigat grupa cu cele şapte puncte acumulate, reuşind să-i învingă pe canadieni în ultima rundă, scor 2-1.