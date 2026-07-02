Programul zilei a 22-a de la Campionatul Mondial | Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo vor în optimi

Cupa Mondială continuă cu ziua 22 a turneului final în care se vor disputa noi partide din 16-imile de finală. Avem trei partide în care sunt implicate 5 naționale din Europa. Marele șoc este duelul dintre Portugalia lui Cristiano Ronaldo și Croația care impresionat la ultimele două ediții când a obținut argint și bronz.
Câștigătoarea va da în optimi fie de Spania, fie de Austria, cele care vor juca în primul meci al zilei. Toate partidele sunt în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
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Programul zilei a 22-a la Cupa Mondială. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY
- Spania – Austria 22:00 Los Angeles Stadium
- Portugalia – Croația 02:00 Toronto Stadium
- Elveția – Algeria 06:00 BC Place Vancouver
SPANIA – AUSTRIA
Lotul Spaniei
- Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
- Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
- Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
- Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
- Selecţioner: Luis de la Fuente
Lotul Austriei
- Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)
- Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
- Mijlocași: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
- Atacanți: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
- Selecţioner: Ralf Rangnick
PORTUGALIA – CROAȚIA
Lotul Portugaliei
- Portari: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
- Fundași: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica)
- Mijlocași: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
- Atacanți: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG)
- Selecţioner: Roberto Martinez
Lotul Croaţiei
- Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)
- Fundași: Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina)
- Mijlocași: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka)
- Atacanți: Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)
- Selecţioner: Zlatko Dalic
ELVEȚIA – ALGERIA
Lotul Elveţiei
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
- Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
- Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
- Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
Selecţioner: Murat Yakin
Lotul Algeriei
- Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
- Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)
- Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)
- Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)
- Selecţioner: Vladimir Petkovic
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