Programul zilei a 22-a de la Campionatul Mondial | Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo vor în optimi

Cupa Mondială continuă cu ziua 22 a turneului final în care se vor disputa noi partide din 16-imile de finală. Avem trei partide în care sunt implicate 5 naționale din Europa. Marele șoc este duelul dintre Portugalia lui Cristiano Ronaldo și Croația care impresionat la ultimele două ediții când a obținut argint și bronz.

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Câștigătoarea va da în optimi fie de Spania, fie de Austria, cele care vor juca în primul meci al zilei. Toate partidele sunt în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Programul zilei a 22-a la Cupa Mondială. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY

Spania – Austria 22:00 Los Angeles Stadium

Portugalia – Croația 02:00 Toronto Stadium

Elveția – Algeria 06:00 BC Place Vancouver

SPANIA – AUSTRIA

Lotul Spaniei