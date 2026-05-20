SoFi Stadium: Arena din Los Angeles, cea mai nouă de la World Cup 2026, este cea mai scumpă din lume

SoFi Stadium, arenă ce va fi cunoscută drept Los Angeles Stadium pe durata World Cup 2026, este cel mai nou stadion care organizează vara aceasta meciuri de la turneul final. Inaugurat în septembrie 2020, stadionul din Inglewood are o capacitate de 70.000 de locuri.

A devenit rapid o atracţie pentru toţi pasionaţii de fotbal care vizitează Los Angeles şi nu numai. Aici au avut deja câteva concerte grandioase, cu artişti precum Taylor Swift, BTS, Ed Sheeran sau Metallica.

SoFi Arena, cea mai scumpă arenă din lume

La Cupa Mondială din 2026, SoFi Stadium va găzdui opt meciuri. Este vorba despre cinci meciuri din faza grupelor, două din 16-imi şi unul din faza sferturilor de finală.

Din septembrie până în ianuarie, SoFi Stadium este împărţit de cele două echipe din Los Angeles de fotbal american: Chargers şi Rams. Arena a găzduit deja un SuperBowl, în 2022, urmând să fie gazda finalei din NFL şi în 2027. Aici au mai avut loc, în scurta istorie a acestei arene, evenimente precum play-off-ul din College Football, WrestleMania 39 şi finala CONCACAF Gold Cup 2023.

Stadionul din Inglewood va fi în centrul atenţiei şi la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles. Aici va avea loc ceremonia de deschidere a Olimpiadei, dar şi evenimentele de la înot.