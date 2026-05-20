SoFi Stadium: Arena din Los Angeles, cea mai nouă de la World Cup 2026, este cea mai scumpă din lume

SoFi Stadium, arenă ce va fi cunoscută drept Los Angeles Stadium pe durata World Cup 2026, este cel mai nou stadion care organizează vara aceasta meciuri de la turneul final. Inaugurat în septembrie 2020, stadionul din Inglewood are o capacitate de 70.000 de locuri.
A devenit rapid o atracţie pentru toţi pasionaţii de fotbal care vizitează Los Angeles şi nu numai. Aici au avut deja câteva concerte grandioase, cu artişti precum Taylor Swift, BTS, Ed Sheeran sau Metallica.
- World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
SoFi Arena, cea mai scumpă arenă din lume
La Cupa Mondială din 2026, SoFi Stadium va găzdui opt meciuri. Este vorba despre cinci meciuri din faza grupelor, două din 16-imi şi unul din faza sferturilor de finală.
Din septembrie până în ianuarie, SoFi Stadium este împărţit de cele două echipe din Los Angeles de fotbal american: Chargers şi Rams. Arena a găzduit deja un SuperBowl, în 2022, urmând să fie gazda finalei din NFL şi în 2027. Aici au mai avut loc, în scurta istorie a acestei arene, evenimente precum play-off-ul din College Football, WrestleMania 39 şi finala CONCACAF Gold Cup 2023.
Stadionul din Inglewood va fi în centrul atenţiei şi la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles. Aici va avea loc ceremonia de deschidere a Olimpiadei, dar şi evenimentele de la înot.
De-a lungul timpului au fost mai multe sume vehiculate în ceea ce priveşte suma pentru care s-a construit acest stadion, atât din fonduri private (Stockbridge Capital Group şi Kroenke Sports & Entertainment), fondurile primăriei Inglewood şi alte împrumuturi. În mai 2020, s-a aflat şi suma totală, după ce un alt împrumut a fost aprobat de NFL: 5,5 miliarde de dolari.
Chiar dacă este casa a două echipe de fotbal american, SoFi Stadium a găzduit mai multe meciuri de “soccer”, începând cu 2020. Aici au avut loc partide amicale, meciuri de la Copa America 2024, dar şi din Nations League organizat de CONCACAF. Tot aici a avut loc şi un meci amical între naţionalele feminine ale Statelor Unite şi Brazilei.
Un alt lucru interesant este legat de faptul că SoFi Stadium este la doar 30 de minute de mers cu maşina de o altă arenă faimoasă. Este vorba despre Rose Bowl Stadium din Pasadena, care a găzduit mai multe meciuri la Cupa Mondială din 1994, printre care şi finala dintre Brazilia şi Italia. De asemenea, aici naţionala României a scris istorie, câştigând toate cele trei meciuri disputate aici, cu Columbia (3-1), SUA (1-0) şi Argentina (3-2).
La ediţia din acest an, la Los Angeles va avea loc primul meci de la Cupa Mondială 2026, cel dintre SUA şi Paraguay. În faza grupelor, aici vor mai veni echipe precum Elveţia sau Belgia.
Programul meciurilor care vor avea loc pe Los Angeles Stadium la World Cup 2026
- SUA – Paraguay (04:00, Grupa D, Los Angeles Stadium, 12 iunie)
- Iran – Noua Zeelandă (04:00, Grupa G, Los Angeles Stadium, 16 iunie)
- Elveţia – Bosnia (22:00, Grupa B, Los Angeles Stadium, 18 iunie)
- Belgia – Iran (22:00, Grupa G, Los Angeles Stadium, 21 iunie)
- 16-imi (22:00, 28 iunie)
- 16-imi (22:00, 2 iulie)
- Sferturile de finală (22:00, 10 iulie)
