Ce condiţii i-a pus Carlo Ancelotti lui Neymar pentru convocarea la naţionala Braziliei! Mesajul ferm al italianului

Fotbalistul Neymar a avut o discuţie cu selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, cu câteva zile înainte de a fi inclus în lotul pentru Cupa Mondială 2026, relatează cotidianul O Globo, citat de site-ul eurosport.fr.

Carlo Ancelotti şi-a luat măsuri de precauţie. Chemându-l pe Neymar pentru Mondial, experimentatul selecţioner brazilian a cedat tentaţiei de a-i deschide uşa jucătorului, care nu a mai fost selectat de la accidentarea la genunchi suferită împotriva Uruguayului în octombrie 2023.

Procedând astfel, antrenorul şi-a asumat şi un risc: cum să-l integreze într-o echipă pe jucătorul care rămâne golgheterul din toate timpurile al Selecao cu 79 de goluri, când nivelul său de joc şi condiţia fizică nu-i pot garanta statutul obişnuit în echipa naţională? Într-un articol publicat marţi, O Globo a detaliat abordarea italianului.

Deşi nu existase niciun contact între Ancelotti şi fostul parizian, lucrurile s-au încins cu câteva zile înainte de anunţul lotului de duminică. Joia precedentă, Ancelotti şi Rodrigo Caetano, directorul echipei naţionale, l-ar fi sunat pe starul brazilian printr-un apel video pentru a-şi exprima deschis poziţia şi a prezenta ceea ce seamănă cu o listă de condiţii pentru revenirea jucătorului.

Se pare că antrenorul i-a spus clar jucătorului că nu va fi căpitanul echipei naţionale, aşa cum fusese anterior. Cel mai important, i-a spus că nu va avea un loc garantat în primul unsprezece, reiterând ceea ce declarase la televiziunea braziliană. “La Cupa Mondială, va avea aceleaşi oportunităţi şi aceleaşi responsabilităţi ca şi ceilalţi 25 de jucători.” Jucătorul ar fi fost, de asemenea, informat despre un cadru mai strict la echipa naţională, cerându-i-se chiar să-şi limiteze prezenţa pe reţelele de socializare.