Luis Enrique a felicitat-o pe Arsenal, după titlul cucerit în Premier League! La ce capitol sunt “tunarii” cei mai buni din lume

Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, campioana en-titre a Europei, a prezis miercuri o “finală dificilă” împotriva lui Arsenal pe 30 mai la Budapesta, cu două echipe “care vin cu scheme diferite”, relatează AFP.

“Va fi o finală foarte dificilă, cu echipe care vin cu scheme diferite”, “sperăm să avem o finală grozavă”, a declarat antrenorul, într-o conferinţă de presă.

Luis Enrique a felicitat-o pe Arsenal

Luis Enrique a felicitat, de asemenea, formaţia londoneză pentru titlul de campioană a Angliei, obţinut oficial marţi seară, şi a privit cu nerăbdare spre meciul care urmează: “Arsenal a meritat să câştige Premier League după un sezon foarte bun. I-am înfruntat deja. (…) fără minge sunt cea mai bună echipă din lume, fără îndoială”.

“Antrenorul Mikel Arteta este cel care a adus această mentalitate de câştigător la Arsenal, ei au progresat an de an în ultimele patru sau cinci sezoane”, a spus tehnicianul.

Eficienţa lui Arsenal la fazele fixe nu-i produce “coşmaruri” lui Luis Enrique. “Vom încerca să ne apărăm ca de obicei, suntem o echipă mică (în ce priveşte talia – n.r.), dar care se apără bine la fazele fixe”.