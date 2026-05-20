Continuă războiul: ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj acid. “Deveniţi mult mai ridicoli”

Succesul obţinut de Universitatea Craiova în Liga 1 a stârnit discuţii intense cu privire la al câtelea titlu este, de fapt, pentru gruparea olteană, asta în contextul în care există războiul pe tema identităţii purtat cu echipa lui Adrian Mititelu rămâne.

Ultraşii de la Peluza Sud Craiova au avut mesaj dur pentru rivalii de la Peluza Nord după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1. Cea mai importantă brigadă, Praetoria, a transmis că trupa lui Mihai Rotaru nu trebuie să-şi insuşască trofeele din trecut.

“Mă, băieți, titlul ăsta câștigat de noua voastră iubire nu este cel de-al cincilea din istoria orașului, ci cel de-al șaselea. Primul a fost câștigat de echipa lui Puiu Pleșia, FC Craiova, în 1943, următoarele patru de Universitatea Craiova, iar ultimul de secția reîncălzită de fotbal a unui club sportiv, zămislită din interese obscure, prin niște laboratoare josnice.

Nu contestă nimeni: sunteți prezentul, aveți viitorul, dar e momentul să nu vă mai agățați de trecut, pentru că deveniți mult mai ridicoli decât sunteți”, au scris de la Praetoria pe Facebook.

Ce adversari ar putea să aibă Universitatea Craiova în primul tur din Champions League Universitatea Craiova o să fie cap de serie în primul tur din Liga Campionilor, iar printre numele cele mai grele s-ar afla Gyor sau Levski, iar cel mai uşor ar fi cu Floriana sau Tre Fiori.

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Vllaznia (Albania)

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

