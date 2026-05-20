Home | Fotbal | Liga 1 | Continuă războiul: ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj acid. “Deveniţi mult mai ridicoli”

Continuă războiul: ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj acid. “Deveniţi mult mai ridicoli”

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 21:31 / Actualizat: 20 mai 2026, 23:27

Comentarii
Continuă războiul: ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj acid. Deveniţi mult mai ridicoli

Ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj pentru rivalii din oraş. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Succesul obţinut de Universitatea Craiova în Liga 1 a stârnit discuţii intense cu privire la al câtelea titlu este, de fapt, pentru gruparea olteană, asta în contextul în care există războiul pe tema identităţii purtat cu echipa lui Adrian Mititelu rămâne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj pentru rivalii de la Peluza Nord

Ultraşii de la Peluza Sud Craiova au avut mesaj dur pentru rivalii de la Peluza Nord după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1. Cea mai importantă brigadă, Praetoria, a transmis că trupa lui Mihai Rotaru nu trebuie să-şi insuşască trofeele din trecut.

“Mă, băieți, titlul ăsta câștigat de noua voastră iubire nu este cel de-al cincilea din istoria orașului, ci cel de-al șaselea. Primul a fost câștigat de echipa lui Puiu Pleșia, FC Craiova, în 1943, următoarele patru de Universitatea Craiova, iar ultimul de secția reîncălzită de fotbal a unui club sportiv, zămislită din interese obscure, prin niște laboratoare josnice.

Nu contestă nimeni: sunteți prezentul, aveți viitorul, dar e momentul să nu vă mai agățați de trecut, pentru că deveniți mult mai ridicoli decât sunteți”, au scris de la Praetoria pe Facebook.

Ce adversari ar putea să aibă Universitatea Craiova în primul tur din Champions League

Universitatea Craiova o să fie cap de serie în primul tur din Liga Campionilor, iar printre numele cele mai grele s-ar afla Gyor sau Levski, iar cel mai uşor ar fi cu Floriana sau Tre Fiori.

Reclamă
Reclamă
  • Inter Club d’Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Ararat-Armenia (Armenia)
  • Differdange 03 (Luxemburg)
  • Vllaznia (Albania)
  • Sabah FK (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska Niksic (Muntenegru)
  • ETO Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)
  • Tre Fiori (San Marino)
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • ML Vitebsk (Belarus)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Observator
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
23:13

LIVE TEXTFreiburg – Aston Villa 0-3, în finala Europa League. Englezii, show total cu nemţii
22:30

Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg
22:20

Mihai Stoica, verdict necruţător pentru Universitatea Craiova: “Zero şanse”
22:14

FotoShow de senzaţie înaintea startului finalei Europa League! Imagini impresionante
21:52

Luis Enrique a felicitat-o pe Arsenal, după titlul cucerit în Premier League! La ce capitol sunt “tunarii” cei mai buni din lume
21:34

FotoSoFi Stadium: Arena din Los Angeles, cea mai nouă de la World Cup 2026, este cea mai scumpă din lume
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român