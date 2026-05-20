Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 mai 2026, 15:55

Graham Poll - Getty Images

Meciul dintre Croația și Australia, de la Mondialul din 2006, n-ar fi fost neapărat un duel care să rămână în istoria Cupei Mondiale. Jucată la Stuttgart, în ultima rundă a grupei F, întâlnirea s-a încheiat nedecis, 2-2, și a consfințit calificarea Australiei în optimile de finală, precum și eliminarea timpurie a Croației.

Doar că binecunoscutul arbitru Graham Poll a comis una dintre cele mai celebre gafe de arbitraj de la Campionatele Mondiale. Englezul a uitat să-l elimine pe apărătorul central Josip Šimunić după două cartonașe galbene, dar și-a adus aminte că jucătorul croat n-are ce să mai caute pe gazon după al treilea avertisment, când meciul deja se terminase!

„Sunt sigur că Šimunić primise deja un galben!”

În minutul 61, Josip Šimunić a încasat primul galben, după o intrare dură asupra lui Harry Kewell. Apoi, în minutul 90, fundașul legitimat la Hertha Berlin a mai comis un fault agresiv, care a oprit un contraatac al Australiei, asupra aceluiași adversar. Poll a scos din nou cartonașul galben, doar că, pur și simplu, a uitat de „roșu”.

Comentatorul BBC, citat de The Football Times, n-a înțeles nimic din toată povestea. „Šimunić a ieșit? Roșul este confirmat. Dar nu cred că Poll a scos cartonașul roșu din buzunar! I-a dat un cartonaș galben, dar a uitat că acesta mai fusese avertizat. Da, sunt sigur că Šimunić primise deja un galben”, a spus el.

Cum nici măcar cei doi asistenți ai lui Poll nu au realizat eroarea, Josip Šimunić a continuat nestingherit meciul. Culmea, tot nu s-a potolit. După fluierul final, nemulțumit din cauza deznodământului, croatul a protestat vehement, iar arbitrul englez a scos din nou „galbenul”, pentru a treia oară. Abia atunci, i-a arătat și cartonașul roșu. Din păcate, meciul era gata.

Accentul lui Šimunić l-a derutat pe Graham Poll!

Graham Poll și-a recunoscut greșeala după meciul de la Stuttgart. Explicația? Își notase greșit în carnețel numărul lui Šimunić. Ce-i drept, englezul a fost confuz din cauza accentului jucătorului din Croația. Născut la Canberra, chiar în Australia, Josip Šimunić avea un puternic accent australian, iar Poll efectiv l-a confundat cu omologul său, Craig Moore!

„Deși am derulat incidentul de o mie de ori în mintea mea, nu știu cu adevărat de ce am făcut ceea ce am făcut. Chiar nu pot înțelege pe deplin de ce am greșit și de ce nu l-am eliminat pe Šimunić”, a scris englezul în autobiografia sa, apărută un an mai târziu, în 2007.

„Fotbalul e plin de nebunie. Am primit trei galbene, dar am jucat tot meciul”, a glumit Šimunić, întrebat despre pățanie. După acel meci, nu doar croatul a plecat acasă, ci și

Graham Poll. FIFA a decis ca englezul să nu mai arbitreze niciun meci la acel turneu, deși era printre cei mai bine cotați „centrali” din lume. De altfel, Poll s-a retras din arbitrajul internațional imediat după „momentul Šimunić”. A continuat să oficieze meciuri în Anglia încă 12 luni, după care a renunțat definitiv.

