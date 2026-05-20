Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului

Meciul dintre Croația și Australia, de la Mondialul din 2006, n-ar fi fost neapărat un duel care să rămână în istoria Cupei Mondiale. Jucată la Stuttgart, în ultima rundă a grupei F, întâlnirea s-a încheiat nedecis, 2-2, și a consfințit calificarea Australiei în optimile de finală, precum și eliminarea timpurie a Croației.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doar că binecunoscutul arbitru Graham Poll a comis una dintre cele mai celebre gafe de arbitraj de la Campionatele Mondiale. Englezul a uitat să-l elimine pe apărătorul central Josip Šimunić după două cartonașe galbene, dar și-a adus aminte că jucătorul croat n-are ce să mai caute pe gazon după al treilea avertisment, când meciul deja se terminase!

„Sunt sigur că Šimunić primise deja un galben!”

În minutul 61, Josip Šimunić a încasat primul galben, după o intrare dură asupra lui Harry Kewell. Apoi, în minutul 90, fundașul legitimat la Hertha Berlin a mai comis un fault agresiv, care a oprit un contraatac al Australiei, asupra aceluiași adversar. Poll a scos din nou cartonașul galben, doar că, pur și simplu, a uitat de „roșu”.

Comentatorul BBC, citat de The Football Times, n-a înțeles nimic din toată povestea. „Šimunić a ieșit? Roșul este confirmat. Dar nu cred că Poll a scos cartonașul roșu din buzunar! I-a dat un cartonaș galben, dar a uitat că acesta mai fusese avertizat. Da, sunt sigur că Šimunić primise deja un galben”, a spus el.

Cum nici măcar cei doi asistenți ai lui Poll nu au realizat eroarea, Josip Šimunić a continuat nestingherit meciul. Culmea, tot nu s-a potolit. După fluierul final, nemulțumit din cauza deznodământului, croatul a protestat vehement, iar arbitrul englez a scos din nou „galbenul”, pentru a treia oară. Abia atunci, i-a arătat și cartonașul roșu. Din păcate, meciul era gata.