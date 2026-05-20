„Zeul Ciung”, atacantul cu antebrațul amputat care a marcat în finala Mondialului și a cucerit trofeul

Primul Campionat Mondial de fotbal, desfășurat în 1930 și la care România a avut parte de o aventură pe cinste, ascunde multe povești fascinante. Printre ele, cea a lui Héctor Castro, omul care a marcat primul gol pentru Uruguay la un turneu final și mai apoi a punctat și în finala care le-a adus „celeștilor” trofeul.
Atacant de meserie, legitimat la Nacional Montevideo, Castro a fost botezat „Zeul Ciung”. O poreclă sugestivă, care îi glorifica talentul fotbalistic, dar amintea deopotrivă și de faptul că uruguayanul avea antebrațul drept amputat.
Rămas fără antebraț de la 13 ani
Născut într-o familie săracă din Montevideo, Castro a început să muncească de la vârsta de zece ani. Nu presta munci ușoare, ci lucra cu mașinării grele și periculoase. De aici i s-a tras handicapul. La 13 ani, a suferit un grav accident cu un ferăstrău electric, retezându-și antebrațul drept. Așa s-a născut apelativul „Ciungul”, care avea să-l însoțească de-a lungul carierei.
În ciuda handicapului său, Héctor Castro a continuat să joace fotbal, ba chiar cu mare succes. Nu era foarte tehnic, potrivit relatărilor vremii, dar compensa prin viteză, forță și un simt excelent al golului. La 19 ani, Nacional i-a oferit un contract, iar apoi a urmat și convocarea la echipa națională, alături de care a devenit campion olimpic în 1928.
Primul gol al Uruguayului la Mondial
La Mondialul din 1930, Castro a fost din nou chemat la lot. A început titular primul meci, cu Peru, unde a și înscris unicul gol al întâlnirii. O reușită cu încărcătură istorică, nu doar pentru că a fost prima a Uruguayului la un Mondial, dar și pentru că a fost prima pe legendarul stadion Centenario, din Montevideo.
„Celeștii” aveau însă un lot extrem de solid în acea epocă, așa că „Zeul Ciung” a fost trecut pe bancă în următorul meci, cu România. Înlocuitorul său, Anselmo, a profitat de șansa ivită. A marcat atât în poarta „tricolorilor”, cât și o „dublă” în semifinala cu Iugoslavia, câștigată cu 6-1 de sud-americani. Anselmo s-a accidentat însă în acel duel, așa că Héctor Castro a revenit în primul 11.
-
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
A marcat și în celebra finală „cu pistoale”
Pe 30 iulie 1930, Uruguay a devenit campioană mondială, după finala cu Argentina, în fața a peste 100.000 de spectatori veniți pe stadionul Centenario. A fost un meci marcat de violențe și scandaluri: poliția locală a confiscat mii de pistoale din mâinile suporterilor, iar paznicii au tras în aer la fiecare gol marcat de gazde.
Legenda spune chiar că Argentina, deși a condus la pauză cu 2-1, s-a speriat de victorie. La propriu. „Ar fi mai bine să pierdem, altfel o să murim cu toții”, ar fi spus la pauză, în vestiar, fundașul Fernando Paternoster. Uruguay a întors meciul în repriza secundă și a câștigat cu 4-2, ultimul gol purtând chiar semnătura „Zeului Ciung”, Héctor Castro.
#Uruguay 1930 – 30 de julo #Uruguay 4 #Argentina 2 Gol de Héctor Castro pic.twitter.com/GbFLkRnCZ4
— Juan Pablo Taborda (@jptaborda74) June 12, 2023
A devenit antrenor, dar s-a stins devreme, la 55 de ani
Castro a continuat să joace până în 1936, la 32 de ani, după care a devenit antrenor. Tot la Nacional și mai târziu la naționala Uruguayului. N-a mai avut, din păcate, oportunitatea să joace la o altă Cupă Mondială, pentru că sud-americanii au boicotat turneul din 1934, ținut în Italia.
Personaj exuberant în afara terenului, mare amator de petreceri, jocuri de noroc, alcool și țigări, Héctor Castro s-a stins devreme, la numai 55 de ani, în 1960, din cauza unui infarct. Numele lui rămâne însă esențial atât în istoria echipei naționale din Uruguay, cât și în cea a Cupei Mondiale.
- Ce condiţii i-a pus Carlo Ancelotti lui Neymar pentru convocarea la naţionala Braziliei! Mesajul ferm al italianului
- Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
- Road to World Cup: Drumuri diferite
- Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională
- Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin