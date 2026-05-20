„Zeul Ciung”, atacantul cu antebrațul amputat care a marcat în finala Mondialului și a cucerit trofeul

Primul Campionat Mondial de fotbal, desfășurat în 1930 și la care România a avut parte de o aventură pe cinste, ascunde multe povești fascinante. Printre ele, cea a lui Héctor Castro, omul care a marcat primul gol pentru Uruguay la un turneu final și mai apoi a punctat și în finala care le-a adus „celeștilor” trofeul.

Atacant de meserie, legitimat la Nacional Montevideo, Castro a fost botezat „Zeul Ciung”. O poreclă sugestivă, care îi glorifica talentul fotbalistic, dar amintea deopotrivă și de faptul că uruguayanul avea antebrațul drept amputat.

Rămas fără antebraț de la 13 ani

Născut într-o familie săracă din Montevideo, Castro a început să muncească de la vârsta de zece ani. Nu presta munci ușoare, ci lucra cu mașinării grele și periculoase. De aici i s-a tras handicapul. La 13 ani, a suferit un grav accident cu un ferăstrău electric, retezându-și antebrațul drept. Așa s-a născut apelativul „Ciungul”, care avea să-l însoțească de-a lungul carierei.

În ciuda handicapului său, Héctor Castro a continuat să joace fotbal, ba chiar cu mare succes. Nu era foarte tehnic, potrivit relatărilor vremii, dar compensa prin viteză, forță și un simt excelent al golului. La 19 ani, Nacional i-a oferit un contract, iar apoi a urmat și convocarea la echipa națională, alături de care a devenit campion olimpic în 1928.