Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo

Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo

Şi ca să intrăm în atmosferă, ne bucurăm de Joga Bonito, invenţia brazilienilor şi modul lor de a ne spune că viaţa e frumoasă. Pentru mulţi dintre noi, World Cup e sinonim cu Brazilia, soare şi carnaval. Reţeta lor de succes e şi povestea Mondialului, odată la patru ani.

Fotbalul cu zâmbetul pe buze s-a simţit cel mai bine la ediţia din 2002 a Mondialului. Doar câteva nume din naţionala Braziliei: Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho şi Cafu. Plus minunatul şi inegalabilul, Ronaldo. Brazilianul Ronaldo a fost omul turneului, o revanşă luată după ce în urmă cu patru ani ratase finala din cauza unui epidos de epilepsie, ţinut ascuns. A marcat opt foluri în acel turneu perfect, iar pe lângă goluri, Ronaldo s-a remarcat şi cu frizura în Japonia şi Coreea de Sud: cu capul ras şi cu bretonul lăsat. A fost ca nimeni altul atunci.

În finala contra Germaniei, Ronaldo a făcut meciul perfect: a marcat de două ori în poarta apărată atunci de marele Oliver Khan şi a fost numit cel mai bun jucător al lumii.

Cine va fi Ronaldo brazilianul vara asta, în American? Ne-am uitat pe cote, iar Kylian Mbappe este primul pe lista bookmakerilor, cu cota 7. Starul Franţei este urmat de Harry Kane, omul care are misiunea de a le aduce trofeul mondial englezilor după 60 de ani. Kane are cota 8 că va fi numit omul turneului. Podiumul este completat de Leo Messi, cu cota 15.

