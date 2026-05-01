Inimaginabil! Și-a umilit adversara și conducea cu 47 de puncte la pauză. Cum s-a terminat meciul

Partida din prima rundă a play-off-ului NBA din Conferința de Est care le-a pus față în față pe New York Knicks și Atlanta Hawks a intrat în istorie. Echipa lui Mike Brown a câștigat meciul 6 din serie la o diferență uluitoare de 51 de puncte și s-a calificat în semifinalele conferinței, la capătul unei partide care a doborât un record fantastic în liga de baschet nord-americană.
Noaptea de joi spre vineri a fost marcată de trei partide extrem de interesante în NBA, însă cea care a atras cel mai mult atenția prin scorul indicat de tabelă a fost cea dintre Atlanta Hawks și New York Knicks. Înainte de confruntarea din statul Georgia, trupa condusă din teren de Jalen Brunson și Karl-Anthony Towns conducea cu 3-2 în serie și mai avea nevoie de o victorie pentru a se califica.
New York Knicks, cea mai mare victorie din istoria francizei și calificare în semifinalele Conferinței de Est
New York nu a vrut sub nicio formă să ajungă în decisiv și a efectuat o demonstrație de forță pe parchetul adversarei sale, încheiată cu o victorie cu scorul de 140-89. După primul sfert, Knicks aveau deja un avans de 25 de puncte, în contextul în care conduceau cu 40-15.
Jucătorii lui Mike Brown nu au lăsat piciorul de pe pedala de accelerație nici în sfertul al doilea, motiv pentru care la pauza mare tabela indica 82-36 în favoarea trupei din New York. Diferența de 47 de puncte a intrat în istoria ca fiind cea mai mare din istoria unui meci din play-off-ul NBA.
Knicks made HISTORY while advancing to the second round of the playoffs 🤯 pic.twitter.com/4UHLULv37n
— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 1, 2026
Sfertul al treilea al partidei a fost mai echilibrat, însă Knicks l-a câștigat și pe acela, astfel că înainte de ultima parte a meciului, scorul era în continuare unul inimaginabil: 117-64. Ultimul sfert a fost singurul câștigat de Atlanta, care astfel a fost eliminată din play-off după ce a fost umilită de cei de la Knicks, care a înregistrat cea mai mare victorie din play-off din istoria francizei.
Deși a doborât recordul pentru cea mai mare diferență de scor înregistrată la pauză într-un meci din NBA, New York nu a doborât și recordul pentru cea mai mare diferență la finalul unei partide. Borna respectivă este împărțită de Denver Nuggets (victorie la 58 de puncte cu New Orleans Hornets în 2009, 121-63) și Minneapolis Lakers (victorie la aceeași diferență cu St. Louis Hawks în 1956, 133-75).
Victoria lui New York cu Atlanta Hawks se află pe locul 5 în ierarhia celor mai “zdrobitoae” succese din play-off-ul NBA.
