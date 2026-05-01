Inimaginabil! Și-a umilit adversara și conducea cu 47 de puncte la pauză. Cum s-a terminat meciul

Partida din prima rundă a play-off-ului NBA din Conferința de Est care le-a pus față în față pe New York Knicks și Atlanta Hawks a intrat în istorie. Echipa lui Mike Brown a câștigat meciul 6 din serie la o diferență uluitoare de 51 de puncte și s-a calificat în semifinalele conferinței, la capătul unei partide care a doborât un record fantastic în liga de baschet nord-americană.

Noaptea de joi spre vineri a fost marcată de trei partide extrem de interesante în NBA, însă cea care a atras cel mai mult atenția prin scorul indicat de tabelă a fost cea dintre Atlanta Hawks și New York Knicks. Înainte de confruntarea din statul Georgia, trupa condusă din teren de Jalen Brunson și Karl-Anthony Towns conducea cu 3-2 în serie și mai avea nevoie de o victorie pentru a se califica.

New York Knicks, cea mai mare victorie din istoria francizei și calificare în semifinalele Conferinței de Est

New York nu a vrut sub nicio formă să ajungă în decisiv și a efectuat o demonstrație de forță pe parchetul adversarei sale, încheiată cu o victorie cu scorul de 140-89. După primul sfert, Knicks aveau deja un avans de 25 de puncte, în contextul în care conduceau cu 40-15.

Jucătorii lui Mike Brown nu au lăsat piciorul de pe pedala de accelerație nici în sfertul al doilea, motiv pentru care la pauza mare tabela indica 82-36 în favoarea trupei din New York. Diferența de 47 de puncte a intrat în istoria ca fiind cea mai mare din istoria unui meci din play-off-ul NBA.

Knicks made HISTORY while advancing to the second round of the playoffs 🤯 pic.twitter.com/4UHLULv37n

— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 1, 2026