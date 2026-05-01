“Băi, de unde sunt ăştia?” Alexandru Tudor, episod genial cu Zidane şi Desailly. Apariţie rară a fostului arbitru

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 11:01

Comentarii
Alexandru Tudor, în timpul unui eveniment/ TikTok

Alexandru Tudor a povestit un episod genial, cu starurile Zinedine Zidane și Marcel Desailly în prim plan. Fostul arbitru, retras din activitate de opt ani, a avut o apariţie rară în cadrul un eveniment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Tudor a ţinut un discurs despre disciplină şi educaţie în sport, fiind invitat la evenimentul “Junior Athlete Summit”. În cadrul discursului său, a povestit şi ce i s-a întâmplat în timpul unui meci al Franţei, pe care l-a arbitrat în urmă cu mai mulţi ani.

Alexandru Tudor a dezvăluit că a fost surprins de educaţia pe care o aveau liderii naţionalei Franţei. Fostul arbitru a subliniat că era o diferenţă uriaşă între fotbalul din România şi cel din Occident.

Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: «Ce faci? Nu-mi dai fault?!». Mă întorc și plec. Îmi văd de treabă. Nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, iar eu eram liderul școlii de arbitri de la… Nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti (n.r. Gheorghe Ștefan).

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly. Zidane într-o parte, Desailly într-o parte și îi zice: «Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei!».

Reclamă
Reclamă

Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca «The Rock», spune: «Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează!».

Am spus: «Băi, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii! Ăla a pus lucrurile în ordine». S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia? Eu veneam de la Ceahlăul, acolo era cu proteste, cu d-alea… Știți foarte bine. M-am întrebat cum am vrut să fiu. Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun“, a spus Alexandru Tudor, conform paginii de TikTok a evenimentului.

După retragere, Alexandru Tudor s-a dedicat bisericii, fiind un apropiat al lui Gigi Becali. În cariera sa de 20 de ani ca arbitru, Tudor a arbitrat 381 de meciuri, fiind la “centru” în nouă derby-uri FCSB – Dinamo, cele mai multe bifate de un central în istoria fotbalului românesc.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
10:45

10:12

10:07

9:52

9:38

9:29

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
