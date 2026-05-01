“Băi, de unde sunt ăştia?” Alexandru Tudor, episod genial cu Zidane şi Desailly. Apariţie rară a fostului arbitru

Alexandru Tudor a povestit un episod genial, cu starurile Zinedine Zidane și Marcel Desailly în prim plan. Fostul arbitru, retras din activitate de opt ani, a avut o apariţie rară în cadrul un eveniment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Tudor a ţinut un discurs despre disciplină şi educaţie în sport, fiind invitat la evenimentul “Junior Athlete Summit”. În cadrul discursului său, a povestit şi ce i s-a întâmplat în timpul unui meci al Franţei, pe care l-a arbitrat în urmă cu mai mulţi ani.

Alexandru Tudor a dezvăluit că a fost surprins de educaţia pe care o aveau liderii naţionalei Franţei. Fostul arbitru a subliniat că era o diferenţă uriaşă între fotbalul din România şi cel din Occident.

“Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: «Ce faci? Nu-mi dai fault?!». Mă întorc și plec. Îmi văd de treabă. Nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, iar eu eram liderul școlii de arbitri de la… Nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti (n.r. Gheorghe Ștefan).

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly. Zidane într-o parte, Desailly într-o parte și îi zice: «Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei!».