Cât stă pe bară jucătorul accidentat extrem de grav în FC Voluntari – FC Bihor: “E șocul acela”. Anunțul clubului

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 11:05

Accidentarea lui Alexandru Gîț din FC Voluntari - FC Bihor / Sport Pictures

Bogdan Bălănescu, președintele celor de la FC Voluntari, a dezvăluit recent cât va fi nevoit să stea pe bară Alexandru Gîț, fundașul care a suferit o accidentare groaznică pe finalul partidei din play-off-ul ligii secunde contra Bihorului. Jucătorul de 28 de ani va reveni pe teren în 2027, în contextul în care “perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni”.

Partida dintre FC Voluntari și FC Bihor a fost “martora” unui moment groaznic petrecut pe teren. Alexandru Gîț, a suferit o fractură de tibie și peroneu după o intrare prin alunecare a adversarului său, Răzvan Gunie. Imediat după intervenția fotbalistului orădenilor, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Jucătorul lui FC Voluntari revine în 2027 pe teren

După ce a fost transportat la spital, fotbaliștii fiind nevoiți să împingă ambulanța din cauza stării precare a gazonului afectat de ploaia abundendă, Gîț a fost operat în noaptea dinspre joi spre vineri. Anunțul a fost făct de Bogdan Bălănescu, președintele de la FC Voluntari, care a spus că intervenția a decurs cum trebuie și că acum urmează o perioadă de peste jumătate de an în care fundașul de 28 de ani nu va mai putea juca.

O accidentare foarte gravă, nu destul de gravă. Fractură de tibie și peroneu. A fost operat azi-noapte, în jurul orei 02.00, la Spitalul de Urgență. Operația a decurs foarte bine, iar perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni.

Primele momente sunt cele mai grele, imediat după accidentare. A fost speriat. Este șocul acela. Noi am fost, suntem și vom fi alături de el. Viața merge înainte, se va recupera și va reveni mai puternic pe gazon. Este un băiat extraordinar“, a spus oficialul ilfovenilor, potrivit digisport.ro.

Voluntari a reușit să câștige partida cu Voluntari, scor 2-1. Ilfovenii s-au impus grație golurilor marcate de Mihai Roman și Crișan, în minutele 47, respectiv 86. Pentru bihoreni a punctat Bogdan Vătăjelu, în minutul 53.

După succesul cu FC Bihor, Voluntari a urcat provizoriu pe locul secund, care asigură promovarea directă în Liga 1. Sepsi urmează să se dueleze cu liderul cu Corvinul, în această etapă. În cazul unui succes, formația din Sfântu Gheorghe va reveni pe locul doi.

Florin Pîrvu, marcat după accidentarea lui Alexandru Gîţ din Voluntari – FC Bihor 2-1

Florin Pîrvu, antrenorul de la Voluntari, a oferit declaraţii după accidentarea gravă suferită de jucătorul său, Alexandru Gîţ.

“Aș vrea să vă spun bună seara, dar pentru mine nu e o seară bună. Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, un meci foarte greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, pentru mine în momentul ăsta gândul meu zboară către Alexandru Gîț, către situația lui.

Credeți-mă că nu am văzut de mult că jucătorii mai să plângă așa în vestiar. Sacrificiul ete, totuși, prea mare pentru cele trei puncte în seara aceasta.

În astfel de momente, din punctul meu de vedere fotbalul nu mai contează. E prea mult! Nu vreau să acuz, chiar dacă în momentul ăla, nu știu, poate am spus niște lucruri. Acum nu vreau să spun mai mult, pentru că cine știe ce va ieși, dar…

Nu știu. Nu, e prea mult, vă spun. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu găsiți în mine un partener de dialog în acest moment, pentru că, v-am spus, gândul meu zboară către Alex și cu toții de aici ne gândim doar la el în acest moment.

Sacrificiul este unul foarte mare, le-am spus și celor din vestiar. Voiam să vă spun că sunt mândru de băieți, de cum au crezut până în ultimul minut.

Știu ce echipă am, știu ce antrenez. Dar e prea mult. Este la spital în acest moment, așteptăm mai multe detalii, dar e clar că e o accidentare foarte gravă”, a declarat Florin Pîrvu, la conferinţa de presă, după Voluntari – FC Bihor 2-1.
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”
“Băi, de unde sunt ăştia?” Alexandru Tudor, episod genial cu Zidane şi Desailly. Apariţie rară a fostului arbitru
Final de poveste! Ochoa, portarul care va împărți un record cu Ronaldo și Messi, se retrage după Cupa Mondială
VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo
“Cum ar putea cineva să se gândească?”. Scandalul de arbitraj în care apare și Inter l-a șocat pe Inzaghi
Max Verstappen, mesaj categoric despre viitorul lui în F1, înainte de Marele Premiu de la Miami: “Încă am timp”
VideoInimaginabil! Și-a umilit adversara și conducea cu 47 de puncte la pauză. Cum s-a terminat meciul
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 3 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi” 4 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui” 5 Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând” 6 Scandal incredibil în Olanda, unde Dennis Man a ieşit campion cu PSV! 133 de meciuri ar putea fi rejucate!
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter