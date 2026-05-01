Cât stă pe bară jucătorul accidentat extrem de grav în FC Voluntari – FC Bihor: “E șocul acela”. Anunțul clubului

Bogdan Bălănescu, președintele celor de la FC Voluntari, a dezvăluit recent cât va fi nevoit să stea pe bară Alexandru Gîț, fundașul care a suferit o accidentare groaznică pe finalul partidei din play-off-ul ligii secunde contra Bihorului. Jucătorul de 28 de ani va reveni pe teren în 2027, în contextul în care “perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni”.

Partida dintre FC Voluntari și FC Bihor a fost “martora” unui moment groaznic petrecut pe teren. Alexandru Gîț, a suferit o fractură de tibie și peroneu după o intrare prin alunecare a adversarului său, Răzvan Gunie. Imediat după intervenția fotbalistului orădenilor, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Jucătorul lui FC Voluntari revine în 2027 pe teren

După ce a fost transportat la spital, fotbaliștii fiind nevoiți să împingă ambulanța din cauza stării precare a gazonului afectat de ploaia abundendă, Gîț a fost operat în noaptea dinspre joi spre vineri. Anunțul a fost făct de Bogdan Bălănescu, președintele de la FC Voluntari, care a spus că intervenția a decurs cum trebuie și că acum urmează o perioadă de peste jumătate de an în care fundașul de 28 de ani nu va mai putea juca.

“O accidentare foarte gravă, nu destul de gravă. Fractură de tibie și peroneu. A fost operat azi-noapte, în jurul orei 02.00, la Spitalul de Urgență. Operația a decurs foarte bine, iar perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni.

Primele momente sunt cele mai grele, imediat după accidentare. A fost speriat. Este șocul acela. Noi am fost, suntem și vom fi alături de el. Viața merge înainte, se va recupera și va reveni mai puternic pe gazon. Este un băiat extraordinar“, a spus oficialul ilfovenilor, potrivit digisport.ro.