Anunțul momentului în tenis! Kei Nishikori se retrage la finalul anului 2026

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 11:17

Kei Nishikori, cu medalia olimpică de bronz de la Rio 2016 / Profimedia

Jucătorul japonez de tenis Kei Nishikori a anunţat joi pe reţelele de socializare că se va retrage din activitate la sfârşitul sezonului 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Am decis să mă retrag din tenisul profesionist la sfârşitul acestui sezon“, a scris japonezul în vârstă de 36 de ani.

“End of an era”. Nishikori își ia rămas-bun de la tenis în 2026

Încă din copilărie, sunt pasionat de tenis şi nu am încetat să-l practic, având un singur vis în minte: vreau să concurez la cel mai înalt nivel mondial. A intra în circuitul ATP, a juca la cel mai înalt nivel şi a mă menţine în Top 10 a fost o mândrie imensă. Chiar dacă mi-ar plăcea să-mi continui cariera, pot spune cu mândrie că am dat totul“, a declarat Nishikori.

Nishikori a ajuns pe locul 4 mondial în 2015, a fost finalist la US Open 2014, a disputat patru finale de Masters 1000 şi a câştigat 12 titluri ATP în cariera sa. Fără a uita medalia de bronz obţinută la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016.

Reclamă
Reclamă

Jucător de mare talent, niponul a fost totuşi adesea afectat de accidentări, precum şi de dominaţia Big 3-ului – Nadal, Federer, Djokovic – împotriva cărora are un bilanţ de şapte victorii la 40 de înfrângeri.

Acum pe locul 464 mondial, Nishikori nu a mai evoluat pe circuitul principal de la Masters-ul de la Cincinnati, în august anul trecut şi are un bilanţ de cinci victorii şi tot atâtea înfrângeri la nivel Challenger în 2026.

Sursa: News.ro

Reclamă
Reclamă
