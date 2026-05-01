Anunțul momentului în tenis! Kei Nishikori se retrage la finalul anului 2026

Kei Nishikori, cu medalia olimpică de bronz de la Rio 2016

Jucătorul japonez de tenis Kei Nishikori a anunţat joi pe reţelele de socializare că se va retrage din activitate la sfârşitul sezonului 2026.

“Am decis să mă retrag din tenisul profesionist la sfârşitul acestui sezon“, a scris japonezul în vârstă de 36 de ani.

“End of an era”. Nishikori își ia rămas-bun de la tenis în 2026

“Încă din copilărie, sunt pasionat de tenis şi nu am încetat să-l practic, având un singur vis în minte: vreau să concurez la cel mai înalt nivel mondial. A intra în circuitul ATP, a juca la cel mai înalt nivel şi a mă menţine în Top 10 a fost o mândrie imensă. Chiar dacă mi-ar plăcea să-mi continui cariera, pot spune cu mândrie că am dat totul“, a declarat Nishikori.

Nishikori a ajuns pe locul 4 mondial în 2015, a fost finalist la US Open 2014, a disputat patru finale de Masters 1000 şi a câştigat 12 titluri ATP în cariera sa. Fără a uita medalia de bronz obţinută la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016.

BREAKING:

Kei Nishikori will retire at the end of the 2026 season.

The greatest male Asian tennis player in history.

You will be missed, Kei.

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2026