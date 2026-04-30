Scandal incredibil în Olanda, unde Dennis Man a ieşit campion cu PSV! 133 de meciuri ar putea fi rejucate!

Un scandal uluitor a izbucnit în Olanda, acolo unde Dennis Man a devenit deja campion cu PSV. NAC Breda a reclamat că, la înfrângerea usturătoare, 0-6, cu Go Ahead Eagles, fosta adversară din Europa League a FCSB-ului a folosit un jucător neeligibil, Dean James (26 de ani).
Dean James s-a născut în Olanda, dar ulterior a devenit cetăţean indonezian, pentru a reprezenta această naţională. El a renunţat la paşaportul olandez, ceea ce, acuză NAC Breda, a dus la pierderea permisului său de muncă în Olanda.
133 de meciuri ar putea fi rejucate în campionatul Olandei!
Alți 13 jucători care au ales să reprezinte Indonezia, Surinam, Trinidad și Tobago și Capul Verde și-ar fi pierdut, de asemenea, permisele de muncă în Olanda.
Potrivit Mundo Deportivo, Ajax, Feyenoord și Telstar s-au alăturat demersului lui NAC Breda şi au deschis şi ele acţiuni în justiţie. Tribunalul din Utrecht e aşteptat să ia o decizie luni în acest caz. În funcţie de decizia instanţei, 133 de meciuri din campionatul olandez ar putea să fie rejucate! Ceea ce ar crea un haos complet în campionatul Olandei, care riscă să nu se încheie.
„Dacă un jucător renunță la cetățenia olandeză, ca să spunem așa, intră într-o altă jurisdicție. Practic, devine atunci străin”, a explicat Marjan Olfers, profesor de drept sportiv, pentru ESPN. „Prin urmare, trebuie să aibă un permis pentru a-și practica profesia aici”, a adăugat expertul în drept juridic.
NEC Nijmegen a decis să îl excludă din lot pe Tjaronn Chery, pentru a se distanţa de această controversă. Aceeaşi măsură a luat-o şi Groningen, în cazul lui Etienne Vaessen.
Lista completă a jucătorilor care nu ar avea permise de muncă valide:
- Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Etienne Vaessen (Groningen), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles), Dean James (Go Ahead Eagles), Ayini Santos (Sparta Rotterdam), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Mees Hilgers (Twente), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Distindel (T. Volendam), Mawouna Amevor (FC Volendam), Déron Payne (FC Volendam), Djevencio van der Kust (Heracles), Miliano Jonathans (Excelsior)
NAC Breda este pe loc retrogradabil, după 31 de etape. Ea ocupă locul 17 din 18 echipe, cu numai 25 de puncte. Prima echipă care se salvează de la retrogradare, Volendam, are cu 6 puncte mai mult decât NAC Breda. Telstar, care s-a alăturat şi ea demersului lui NAC Breda, e şi ea pe loc retrogradabil, cu un punct sub Volendam.
