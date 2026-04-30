Scandal incredibil în Olanda, unde Dennis Man a ieşit campion cu PSV! 133 de meciuri ar putea fi rejucate!

Dean James, jucătorul acuzat că a evoluat în campionatul olandez fără drept de muncă, şi Dennis Man, într-un duel din campionat / Profimedia Images

Un scandal uluitor a izbucnit în Olanda, acolo unde Dennis Man a devenit deja campion cu PSV. NAC Breda a reclamat că, la înfrângerea usturătoare, 0-6, cu Go Ahead Eagles, fosta adversară din Europa League a FCSB-ului a folosit un jucător neeligibil, Dean James (26 de ani).

Dean James s-a născut în Olanda, dar ulterior a devenit cetăţean indonezian, pentru a reprezenta această naţională. El a renunţat la paşaportul olandez, ceea ce, acuză NAC Breda, a dus la pierderea permisului său de muncă în Olanda.

Alți 13 jucători care au ales să reprezinte Indonezia, Surinam, Trinidad și Tobago și Capul Verde și-ar fi pierdut, de asemenea, permisele de muncă în Olanda.

Potrivit Mundo Deportivo, Ajax, Feyenoord și Telstar s-au alăturat demersului lui NAC Breda şi au deschis şi ele acţiuni în justiţie. Tribunalul din Utrecht e aşteptat să ia o decizie luni în acest caz. În funcţie de decizia instanţei, 133 de meciuri din campionatul olandez ar putea să fie rejucate! Ceea ce ar crea un haos complet în campionatul Olandei, care riscă să nu se încheie.

„Dacă un jucător renunță la cetățenia olandeză, ca să spunem așa, intră într-o altă jurisdicție. Practic, devine atunci străin”, a explicat Marjan Olfers, profesor de drept sportiv, pentru ESPN. „Prin urmare, trebuie să aibă un permis pentru a-și practica profesia aici”, a adăugat expertul în drept juridic.