FCSB, dată în judecată de propriul jucător. Mihai Stoica, ultimele detalii despre proces: “Trebuie să plătească”

FCSB a fost dată în judecată de propriul jucător, Risto Radunovic. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre procesul cu fundaşul muntenegrean, care a fost nemulţumit după amenda primită din partea lui Gigi Becali.

Pe 1 martie, patronul de la FCSB a anunţat că-l va amenda cu 20.000 de euro pe Risto Radunovic pentru că a ajuns mai târziu în ţară, faţă de cum anunţase. El a fost la Belgrad, după ce soţia sa a născut, iar ulterior a ajuns cu trei zile întârziere la formaţia campioană, pe motiv că şi-a pierdut paşaportul.

Risto Radunovic şi-a angajat un avocat pentru a contesta amenda primită din partea clubului. Mihai Stoica a transmis că fundaşul se simte nedreptăţit, însă se pregăteşte normal, alături de ceilalţi jucători ai campioanei.

“Amenda, în momentul în care există o hotărâre definitivă, i se rețin sau nu i se rețin bani. Deocamdată ne judecăm. Se antrenează, joacă, suntem într-o relație foarte bună. Doar că s-a întâmplat ceva și noi considerăm că trebuie să plătească. Acum să vedem ce vor decide comisiile.

(N.r. Dacă este deranjat de gestul lui Radunovic) Am știut din prima secundă. Ne-a anunțat din prima. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. A fost o ședință în care a fost invitat și Risto.