FCSB, dată în judecată de propriul jucător. Mihai Stoica, ultimele detalii despre proces: “Trebuie să plătească”

FCSB a fost dată în judecată de propriul jucător, Risto Radunovic. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre procesul cu fundaşul muntenegrean, care a fost nemulţumit după amenda primită din partea lui Gigi Becali.
Pe 1 martie, patronul de la FCSB a anunţat că-l va amenda cu 20.000 de euro pe Risto Radunovic pentru că a ajuns mai târziu în ţară, faţă de cum anunţase. El a fost la Belgrad, după ce soţia sa a născut, iar ulterior a ajuns cu trei zile întârziere la formaţia campioană, pe motiv că şi-a pierdut paşaportul.
Risto Radunovic şi-a angajat un avocat pentru a contesta amenda primită din partea clubului. Mihai Stoica a transmis că fundaşul se simte nedreptăţit, însă se pregăteşte normal, alături de ceilalţi jucători ai campioanei.
“Amenda, în momentul în care există o hotărâre definitivă, i se rețin sau nu i se rețin bani. Deocamdată ne judecăm. Se antrenează, joacă, suntem într-o relație foarte bună. Doar că s-a întâmplat ceva și noi considerăm că trebuie să plătească. Acum să vedem ce vor decide comisiile.
(N.r. Dacă este deranjat de gestul lui Radunovic) Am știut din prima secundă. Ne-a anunțat din prima. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. A fost o ședință în care a fost invitat și Risto.
Am discutat, ne-a explicat varianta lui, iar noi i-am spus varianta noastră. Amenda e mare. E logic să se lupte pentru banii lui. Mai ales că el susține în continuare că și-a pierdut pașaportul. Aici e… Cum? Asta nu am înțeles. I-a sărit pașaportul din buzunar… Mă rog, vedem la comisii”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ce spunea Gigi Becali despre Risto Radunovic
Gigi Becali a anunţat că îl va amenda pe Risto Radunovic cu salariul pe o lună, adică 20.000 de euro, fiind deranjat de faptul că fundaşul a întârziat.
“Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.
Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, spunea Gigi Becali despre situaţia lui Risto Radunovic, în urmă cu câteva zile.
