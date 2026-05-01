Final de poveste! Ochoa, portarul care va împărți un record cu Ronaldo și Messi, se retrage după Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 10:45

Guillermo Ochoa, în timpul unei festivități de premiere / Profimedia

Guillermo Ochoa, legendarul portar al Mexicului, se va retrage din fotbal după ce va participa alături de naționala sa la a șasea Cupă Mondială din propriul CV. După turneul din America de Nord, goalkeeper-ul de 40 de ani își va lua “adio” de la fotbal atât la nivel internațional, cât și intercluburi.

World Cup 2026 va reprezenta ultimul turneu de acest fel pentru mulți jucători, iar recent un nou fotbalist s-a alăturat listei de oameni care își vor lua “adio” de la cea mai tare competiție de pe planetă după ediția din America de Nord. Ochoa, portarul extrem de cunoscut al naționalei Mexicului, urmează să se retragă din cariera de fotbalist după Cupa Mondială din vară.

  • World Cup 2026 va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Ochoa își ia rămas-bun de la fotbal chiar de pe cea mai mare scenă a sportului

Deși nu a mai stat în poarta naționalei sale din noiembrie 2024, portarul de 40 de ani urmează să fie convocat pentru ce va reprezenta a șasea Cupă Mondială din cariera sa de jucător. Ochoa și-a făcut apariția pentru prima dată la un turneu final în 2006, atunci când era a treia opțiune de goalkeeper și nu a fost folosit deloc.

Același scenariu s-a repetat și în 2010, în Africa de Sud, când cel care apăra pe atunci buturile echipei America, din Mexic, a fost a doua opțiune de portar. Lucrurile s-au schimbat la următoarele trei turnee finale, cele din Brazilia, Rusia și Qatar, când Ochoa deja devenise un icon pentru țara sa.

În prezent, Ochoa pare că va sta din nou pe bancă, după ce în locul său au apărut goalkeeperi mai tineri precum Raul Rangel (Chivas) sau Luis Malagon (America). Deși sunt șanse să nu bifeze vreo apariție la World Cup 2026, veteranul de 40 de ani își va lua “adio” de la fotbal cum se cuvine, în tricoul naționalei, la turneul final unde toți fanii fotbalului l-au cunoscut, respectiv la World Cup.

Ochoa, omul recordurilor

Odată cu apariția sa la competiția din SUA, Canada și Mexic, Ochoa va ajunge să dețină un record alături de legendarii Cristiano Ronaldo și Leo Messi, și anume cel pentru cel mai mare număr de prezențe la un Campionat Mondial. Pentru această statistică se iau în considerare inclusiv turneele în care deși jucătorul nu a evoluat vreun minut, a fost în lotul naționalei sale, așa cum a fost și cazul nord-americanului.

Cei trei fotbaliști menționați anterior se află deja în fruntea ierarhiei în ceea ce privește acest record, însă alături de ei mai sunt și alți fotbaliști retrași din activitate, precum Antonio Carbajal, Andres Guardado, Rafael Marquez (Mexic), Lothar Matthaus și Gianluigi Buffon, toți cu 5 prezențe la World Cup. Dintre toți, doar Ochoa și goalkeeper-ul italian nu au și bifat meciuri la toate edițiile.

Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamenteDoi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
