Final de poveste! Ochoa, portarul care va împărți un record cu Ronaldo și Messi, se retrage după Cupa Mondială

Guillermo Ochoa, legendarul portar al Mexicului, se va retrage din fotbal după ce va participa alături de naționala sa la a șasea Cupă Mondială din propriul CV. După turneul din America de Nord, goalkeeper-ul de 40 de ani își va lua “adio” de la fotbal atât la nivel internațional, cât și intercluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026 va reprezenta ultimul turneu de acest fel pentru mulți jucători, iar recent un nou fotbalist s-a alăturat listei de oameni care își vor lua “adio” de la cea mai tare competiție de pe planetă după ediția din America de Nord. Ochoa, portarul extrem de cunoscut al naționalei Mexicului, urmează să se retragă din cariera de fotbalist după Cupa Mondială din vară.

Ochoa își ia rămas-bun de la fotbal chiar de pe cea mai mare scenă a sportului

Deși nu a mai stat în poarta naționalei sale din noiembrie 2024, portarul de 40 de ani urmează să fie convocat pentru ce va reprezenta a șasea Cupă Mondială din cariera sa de jucător. Ochoa și-a făcut apariția pentru prima dată la un turneu final în 2006, atunci când era a treia opțiune de goalkeeper și nu a fost folosit deloc.

Același scenariu s-a repetat și în 2010, în Africa de Sud, când cel care apăra pe atunci buturile echipei America, din Mexic, a fost a doua opțiune de portar. Lucrurile s-au schimbat la următoarele trei turnee finale, cele din Brazilia, Rusia și Qatar, când Ochoa deja devenise un icon pentru țara sa.

În prezent, Ochoa pare că va sta din nou pe bancă, după ce în locul său au apărut goalkeeperi mai tineri precum Raul Rangel (Chivas) sau Luis Malagon (America). Deși sunt șanse să nu bifeze vreo apariție la World Cup 2026, veteranul de 40 de ani își va lua “adio” de la fotbal cum se cuvine, în tricoul naționalei, la turneul final unde toți fanii fotbalului l-au cunoscut, respectiv la World Cup.