Trei concluzii după Spania – Arabia Saudită 4-0: revanșa lui Oyarzabal și efectul Yamal

1. Spania rămâne principala favorită la trofeu, și asta pentru că e singura pentru care scopul nu-i mai important decât mijloacele. Spaniolii sunt preocupați în primul rând să joace bine, să-ți confiște mingea, să-ți toace nervii. Pentru ei, victoriile sunt consecința, nu ceva ce trebuie obținut cu orice preț. După un 0-0 pur întâmplător cu Capul Verde, deznodământ pe care-l vezi o dată la o sută de ani, Spania a intrat pe teren sigură pe ea și pe ce știe să facă. A ieșit un monolog, iar echipa lui Luis de la Fuente aduce din nou aminte de cea care a câștigat triumfal Campionatul European.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. Oyarzabal a fost luat peste picior de o planetă întreagă după ce n-a atins mingea în prima jumătate de oră cu Capul Verde. Alții s-ar fi smiorcăit și s-ar fi victimizat, însă atacantul lui Real Sociedad stă bine cu mansarda. S-a revanșat la prima ocazie, cu două goluri și un assist ideal pentru Yamal. Apropo, Lamine a adus scânteie în jocul Spaniei, a marcat și povestea lui la Cupa Mondială abia începe. S-a întors și Nico Williams, ceea ce înseamnă că Spania devine și mai sperietoare. Cu Yamal și Nico titulari, „Furia Roja” n-a pierdut niciodată.

3. Pe cine mai cumpără Arabia Saudită ca să deprindă misterele jocului? Saudiții au presupus că dacă transferă pe sute de milioane de dolari din lumea bună, se va prinde fotbalul și de ei. S-au păcălit. Spania și-a întins tabăra în jumătatea lor, iar Unai Simón a fost atât de izolat încât nu l-ar fi auzit nimeni dacă ar fi strigat după ajutor. Echipa (încă) antrenată de Georgios Donis nu știe să paseze, nu câștigă dueluri, nu stă corect în teren și habar n-are să lanseze contraatacuri.