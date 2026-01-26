Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate - Antena Sport

Închide meniul
Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate

Home | Fotbal | Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate

Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 18:46

Comentarii
Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate

Carlo Ancelotti, în timpul unui meci/ Profimedia

Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena. „Don Carlo” poartă negocieri avansate cu oficialii federației sud-americane.  

Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026. 

Carlo Ancelotti semnează un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026 

Președintele Federației de Fotbal din Brazilia a anunțat că lui Carlo Ancelotti i s-a propus o nouă înțelegere, fiind extrem de important pentru oficialii brazilieni ca tehnicianul italian să o semneze până la startul World Cup 2026. 

Samir Xaud s-a declarat extrem de mulțumit de Carlo Ancelotti, motiv pentru care își dorește ca italianul să continue pe banca naționalei sud-americane, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra la World Cup 2026. 

„Negocierile au început deja și ambele părți sunt interesate să continue împreună. E foarte important pentru fotbalul brazilian ca prelungirea contractului să fie semnată înainte de Cupa Mondială. 

Ancelotti și-a demonstrat competența și calitatea într-un timp scurt, atât ca antrenor, cât și ca persoană. 

Vrem să continuăm această colaborare și să îi oferim mai mult timp să se dedice fotbalului brazilian”, a declarat Samir Xaud, președintee federației, conform koha.net. 

Carlo Ancelotti a bifat opt meciuri pe banca brazilienilor, timp în care a înregistrat patru victorii, două remize și două înfrângeri. Brazilia este calificată la World Cup 2026, iar în Grupa C le va înfrunta pe Maroc, Haiti și Scoția. 

1 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: "Nu o văd" 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat" 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
