Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate - Antena Sport

Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena. „Don Carlo” poartă negocieri avansate cu oficialii federației sud-americane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026.

Carlo Ancelotti semnează un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026

Președintele Federației de Fotbal din Brazilia a anunțat că lui Carlo Ancelotti i s-a propus o nouă înțelegere, fiind extrem de important pentru oficialii brazilieni ca tehnicianul italian să o semneze până la startul World Cup 2026.

Samir Xaud s-a declarat extrem de mulțumit de Carlo Ancelotti, motiv pentru care își dorește ca italianul să continue pe banca naționalei sud-americane, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra la World Cup 2026.

„Negocierile au început deja și ambele părți sunt interesate să continue împreună. E foarte important pentru fotbalul brazilian ca prelungirea contractului să fie semnată înainte de Cupa Mondială.