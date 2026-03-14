Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, reținut după succesul spectaculos cu Dinamo: „Trebuie să primeze atitudinea. Mai avem 9 meciuri”

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 23:46

Comentarii
Costel Gâlcă - Sport Pictures

Rapid București este noul lider din play-off, după succesul cu scorul de 3-2 obținut în fața celor de la Dinamo. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de Craiova și au urcat pe prima poziție în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul din Giulești a fost unul de luptă, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă a reușit să revină în două rânduri, ba chiar să treacă în avantaj pe final după golul lui Vulturar.

Costel Gâlcă a reacționat după succesul spectaculos obținut de Rapid pe teren propriu contra celor de la Dinamo București, însă bucuria tehnicianului din Giulești a fost una destul de reținută, precizând că e încă devreme să spere la campionat.

„Da, ne bucurăm că am câștigat, jucătorii merită felicitați, am reacționat destul de bine când am fost conduși și am demonstrat că știm să punem presiune pe echipa adversă. Se spunea că am jucat mult prea defensiv în trecut. Știam că e greu să câștigăm de trei ori, nu a fost ușor, mai ales că au condus de două ori.

Momentul greu a fost când am luat golul doi. Să intri pe teren, eram montați, dar am luat golul foarte repede. Am văzut faza, mingea nu mai era controlată de Musi. Ce pot să spun? Ne dorim să continuăm, sunt meciuri foarte strânse, toate au demonstrat că merită să fie aici. Toate au șanse la titlu, de aceea trebuie să primeze atitudinea.

Reclamă
Reclamă

Au zi liberă și și-au câștigat-o pe deplin. Ne-am bucurat foarte mult, dar mai avem 9 meciuri”, a spus Costel Gâlcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
