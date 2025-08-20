Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, eliminate de la Europe Smash - Sweden. "Bernie" joacă la simplu la 19:35 - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara au fost învinse astăzi din primul meci de la Europe Smash – Sweden. Perechea 100% română a cedat în minimum de seturi în fața taiwanezelor Cheng I-Ching și Chien Tung-Chuan.

Toate cele trei seturi au fost echilibrate, însă cele două românce nu au reușit să se impună, deși erau favoritele cu numărul 5 pe tabloul de dublu feminin.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile românilor de la Europe Smash 2025.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, eliminate de la Europe Smash. Românii mai au 3 meciuri azi

Update 13:28: Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au fost eliminate în minimum de seturi în optimile de la Europe Smash – Sweden. Româncele au cedat după 23 de minute.

Update 13:18: Perechea Szocs/Samara cedează și al doilea set la capătul unui alt duel echilibrat, scor 8-11.