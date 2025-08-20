Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, eliminate de la Europe Smash - Sweden. "Bernie" joacă la simplu la 19:35 - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara au fost învinse astăzi din primul meci de la Europe Smash – Sweden. Perechea 100% română a cedat în minimum de seturi în fața taiwanezelor Cheng I-Ching și Chien Tung-Chuan.
Toate cele trei seturi au fost echilibrate, însă cele două românce nu au reușit să se impună, deși erau favoritele cu numărul 5 pe tabloul de dublu feminin.
Update 13:28: Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au fost eliminate în minimum de seturi în optimile de la Europe Smash – Sweden. Româncele au cedat după 23 de minute.
Update 13:18: Perechea Szocs/Samara cedează și al doilea set la capătul unui alt duel echilibrat, scor 8-11.
Update 13:11: Cele două românce pierd la limită primul set al confruntării cu 11-13, după ce au reușit în câteva rânduri să salveze și câteva mingi de set ale adversarelor din Taiwan.
Update 13:04: A început partida din optimi de la Europe Smash – Sweden dintre perechea Szocs/Samara și Cheng I-Ching/Chien Tung-Chuan.
Știrea inițială
Bernadette Szocs şi Eliza Samara au avut un prim tur liber la Europe Smash, în proba de dublu. Adversarele lor le-au învins pe Izabela Lupulesku şi pe Sabina Surjan, pentru a se califica în turul secund.
Dacă vor trece de perechea din Taiwan, Bernadette Szocs şi Eliza Samara se vor duela în sferturi cu învingătoarele duelului Kim Nayeong/Ryu Hana – Orawan Paranang/Suthasini Sawettabut.
Tot astăzi, de la ora 19:35, Bernadette Szocs va juca şi în proba de simplu. Românca se va duela cu Sabine Winter pentru calificarea în sferturile competiţiei.
Două ore mai târziu, Bernadette Szocs va disputa o nouă partidă, de data aceasta la dublu mixt. Alături de Eduard Ionescu, va înfrunta perechea Shah/Chitale, din India, pentru calificarea în semifinale.
Adina Diaconu va juca şi ea astăzi la Europe Smash 2025. Alături de Maria Xiao, ea se va duela cu perechea Nagasaki/Shin pentru calificarea în sferturile probei de dublu feminin.
