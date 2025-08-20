Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "Vina a fost recunoscută" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "Vina a fost recunoscută"

Home | Fotbal | Cupa României | Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută”

Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută”

Publicat: 20 august 2025, 17:19

Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: Vina a fost recunoscută

Răzvan Burleanu / AntenaSport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a oferit prima sa reacţie după scandalul care a izbucnit în urma tragerii la sorţi a play-off-ului Cupei României.

Răzvan Burleanu a transmis că secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, şi-a asumat vina pentru situaţia creată. Burleanu a anunţat că FRF va lucra la implementarea unui sistem apropiat de cel UEFA, unde se foloseşte tehnologia pentru efectuarea tragerilor la sorţi.

Răzvan Burleanu, după incidentul de la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României: “Vă asigurăm că nu se va mai repeta”

“(n.r: Ce aţi înţeles dumneavoastră din acel moment, pentru că e un moment care lasă loc de interpretări, de discuţii. Şi dacă aţi avut vreo discuţie cu domnul Bodescu în acest sens?) Cu siguranţă am discutat cu toţi colegii mei imediat după ce s-a terminat această tragere la sorţi. În primul rând e o acţiune pe care o regretăm ca Federaţie. Vina a fost recunoscută de către secretarul general adjunct al Federaţiei Române de Fotbal.

Vă asigurăm că nu se va mai repeta. În acelaşi timp nu vă ascund că, împreună cu colegii mei, am luat în calcul chiar să dispunem repetarea tragerii la sorţi. Însă, după o analiză destul de atentă, am descoperit că nu a fost niciun club care să fi fost dezavantajat şi niciun club care să fi fost avantajat. Aceasta a fost partea bună. Vă asigur că o asemenea situaţie nu se va mai repeta.

(n.r: V-aţi gândit să apelaţi la trageri la sorţi digitale, cum se întâmpla la UEFA în evenimente de acest gen?) Cu siguranţă, mai ales că acum avem şi acest context. Acest subiect era pe agenda noastră de mai mult timp, dar acum, că a apărut această problemă, discutăm foarte serios cum putem să integrăm mai bine tehnologia în toate aceste procese”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.

Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României!

A fost scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Tragerea a fost făcută de reprezentantul departamentului competiţii din cadrul FRF, Mihai Andrieş şi de  secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.

Urmăritorii au făcut acuzaţii dure după extragerea primului meci din play-off, Farul Constanţa – Corvinul Hunedoara.

În imaginile publicate pe contul de YouTube al FRF se vede cum Gabriel Bodescu extrage la primul meci ultima echipă aflată în bol, Corvinul Hunedoara.

Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companieUn pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
Ce manevre s-au făcut la această extragere”, a comentat un utilizator. „Cam pe față s-a extras intenționat Corvinul din urna mare” şi „Corvinul juca în primul meci orice s-ar fi întâmplat”, au fost alte reacţii ale urmăritorilor tragerii.

Suporterii Stelei au reacţionat şi ei dur în urma tragerii pentru play-off-ul Cupei României. Ei au acuzat că echipa lor ar fi fost introdusă special printre ultimele din urnă, pentru a juca împotriva unei formaţii din Liga 1.

Cum se face ca am căzut cu cea mai bună echipa dintre toate? Nu a fost ghinion, a fost o hoție marca FRF”, a fost un mesaj dur transmis pe pagina de Facebook „Steaua – Legenda Continuă”.

Meciurile din play-off-ul Cupei României, în urma tragerii la sorţi:

Corvinul – Farul Constanța
FC Voluntari – Csikszereda
Politehnica Iași – Petrolul
Steaua București – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”