Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "Vina a fost recunoscută" - Antena Sport

Răzvan Burleanu a transmis că secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, şi-a asumat vina pentru situaţia creată. Burleanu a anunţat că FRF va lucra la implementarea unui sistem apropiat de cel UEFA, unde se foloseşte tehnologia pentru efectuarea tragerilor la sorţi.

Răzvan Burleanu, după incidentul de la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României: “Vă asigurăm că nu se va mai repeta”

“(n.r: Ce aţi înţeles dumneavoastră din acel moment, pentru că e un moment care lasă loc de interpretări, de discuţii. Şi dacă aţi avut vreo discuţie cu domnul Bodescu în acest sens?) Cu siguranţă am discutat cu toţi colegii mei imediat după ce s-a terminat această tragere la sorţi. În primul rând e o acţiune pe care o regretăm ca Federaţie. Vina a fost recunoscută de către secretarul general adjunct al Federaţiei Române de Fotbal.

Vă asigurăm că nu se va mai repeta. În acelaşi timp nu vă ascund că, împreună cu colegii mei, am luat în calcul chiar să dispunem repetarea tragerii la sorţi. Însă, după o analiză destul de atentă, am descoperit că nu a fost niciun club care să fi fost dezavantajat şi niciun club care să fi fost avantajat. Aceasta a fost partea bună. Vă asigur că o asemenea situaţie nu se va mai repeta.

(n.r: V-aţi gândit să apelaţi la trageri la sorţi digitale, cum se întâmpla la UEFA în evenimente de acest gen?) Cu siguranţă, mai ales că acum avem şi acest context. Acest subiect era pe agenda noastră de mai mult timp, dar acum, că a apărut această problemă, discutăm foarte serios cum putem să integrăm mai bine tehnologia în toate aceste procese”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.