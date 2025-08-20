Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: "Vrea apartament" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: “Vrea apartament”

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: “Vrea apartament”

Publicat: 20 august 2025, 15:45

Comentarii
Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: Vrea apartament

Gigi Becali - Profimedia Images

Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a confirmat faptul că atacantul va semna cu echipa sa, plătindu-le celor de la U Cluj suma de 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiţă la schimb.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că pe lângă această sumă, i-a mai achitat şi lui Andrei Gheorghiţă suma de 55.000 de euro, pentru a accepta să semneze cu U Cluj. Patronul campioanei a dezvăluit că a forţat transferul lui Thiam, la schimb cu Gheorghiţă, după ce tânărul mijlocaş a oferit o pasă decisivă în Farul – U Cluj 0-1.

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB

“Eu de mult îl voiam, de doi ani. Acum, aşa a vrut Dumnezeu, să pot să-l iau. (50.000 de euro, plus Gheorghiţă) Da, da. (Despre modul în care Thiam a plecat de la U Cluj) Eu nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat, nu fac aşa ceva. Nu ştiu comportamentele oamenilor, mie-mi place fotbalistul, caracterul omului poate fi ascuns, să nu ştie nimeni, niciodată. El probabil acolo avea vreo 12.000, acum iei 30.000…iei de trei ori salariul mai mare. Eu nu mai semnez aşa, semnez un an şi dacă mai vreau eu să semnez pe doi ani. Îţi dau bani cât vrei tu, dar semnezi cum vreau eu.

Gheorghiţă…când a fost situaţia cu Thiam mi-a spus MM că el vrea să plece. Eu am zis că nu mai avem şanse dacă are din Arabia. Dar ce ar fi, dă Gheorghiţă azi vreun gol sau pasă de gol şi să-l dăm la schimb. După mă sună MM şi-mi zice că a dat pasă Gheorghiţă. După meci, am vorbit cu ei. Nu ştiu cine a făcut o afacere mai bună, pe termen lung e mai bine pentru ei, dar şi eu am făcut o afacere că am nevoie azi. Şi ei au făcut afacere.

Gheorghiţă a acceptat uşor, eu am vorbit şi cu impresarul, am zis să mă ajute că nu e bine pentru el. E bine să aibă contract pe termen lung, să aibă stabilitate. Dacă facem pe 5 ani, are omul 6-700.000 de euro asiguraţi. A înţeles că la ora asta nu poate juca la noi. I-am dat şi lui 55.000 de euro, lui Gheorghiţă, că vrea să-şi ia apartament. Dacă iei 55.000…mai ai şi contract.

Reclamă
Reclamă

La noi va da 15-20 de goluri (n.r. Mamadou Thiam). E fotbalist. Nu ştiu ce se întâmplă cu Alibec. Eu vreau un nouar care să protejeze, unul puternic. Bîrligea e alt gen de atacant, e mai puternic, Bîrligea e mai tehnic, viteză. Dar ăsta e mai puternic. Îl omoram pe Bîrligea dacă-l jucam, l-am încercat pe Politic dar nu poate. O să-şi revină, dar eu nu am timp”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Observator
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
15:43
“Cu gafe le oferi ocazia”. Momentul bizar de la tragerea de sorți din Cupă, comentat de Raul Rusescu
15:24
Cătălin Chirilă, în semifinalele probelor de 500 şi 1000 de m, la Campionatele Mondiale de la Milano
15:23
S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie
15:12
România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt
14:46
Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: “Nu-i ușor”
14:24
Csikszereda, reclamată de FRF la Comisia de Disciplină. Ciucanii, blamați pentru promovarea Ținutului Secuiesc
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”