Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: "Vrea apartament" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că pe lângă această sumă, i-a mai achitat şi lui Andrei Gheorghiţă suma de 55.000 de euro, pentru a accepta să semneze cu U Cluj. Patronul campioanei a dezvăluit că a forţat transferul lui Thiam, la schimb cu Gheorghiţă, după ce tânărul mijlocaş a oferit o pasă decisivă în Farul – U Cluj 0-1.

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB

“Eu de mult îl voiam, de doi ani. Acum, aşa a vrut Dumnezeu, să pot să-l iau. (50.000 de euro, plus Gheorghiţă) Da, da. (Despre modul în care Thiam a plecat de la U Cluj) Eu nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat, nu fac aşa ceva. Nu ştiu comportamentele oamenilor, mie-mi place fotbalistul, caracterul omului poate fi ascuns, să nu ştie nimeni, niciodată. El probabil acolo avea vreo 12.000, acum iei 30.000…iei de trei ori salariul mai mare. Eu nu mai semnez aşa, semnez un an şi dacă mai vreau eu să semnez pe doi ani. Îţi dau bani cât vrei tu, dar semnezi cum vreau eu.

Gheorghiţă…când a fost situaţia cu Thiam mi-a spus MM că el vrea să plece. Eu am zis că nu mai avem şanse dacă are din Arabia. Dar ce ar fi, dă Gheorghiţă azi vreun gol sau pasă de gol şi să-l dăm la schimb. După mă sună MM şi-mi zice că a dat pasă Gheorghiţă. După meci, am vorbit cu ei. Nu ştiu cine a făcut o afacere mai bună, pe termen lung e mai bine pentru ei, dar şi eu am făcut o afacere că am nevoie azi. Şi ei au făcut afacere.

Gheorghiţă a acceptat uşor, eu am vorbit şi cu impresarul, am zis să mă ajute că nu e bine pentru el. E bine să aibă contract pe termen lung, să aibă stabilitate. Dacă facem pe 5 ani, are omul 6-700.000 de euro asiguraţi. A înţeles că la ora asta nu poate juca la noi. I-am dat şi lui 55.000 de euro, lui Gheorghiţă, că vrea să-şi ia apartament. Dacă iei 55.000…mai ai şi contract.