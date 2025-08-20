Fenerbahce - Benfica 0-0 şi Basel - Copenhaga 1-0. Dueluri tari în play-off-ul Ligii Campionilor - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a “demolat” adversara din optimi

Video Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!

Video Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Video Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!

Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: “Ni l-am dorit de foarte mult timp”

VIDEO Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu s-au calificat în semifinale la dublu mixt, la Europe Smash – Sweden 2025!

Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali

Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă”

Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot”

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui

Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut”

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa