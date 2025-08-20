Fenerbahce - Benfica 0-0 şi Basel - Copenhaga 1-0. Dueluri tari în play-off-ul Ligii Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 20 august 2025, 22:39

Jose Mourinho / Profimedia Images

4 meciuri se dispută în această seară în play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa lui Jose Mourinho, Fenerbahce, se duelează cu Benfica pentru un loc în grupa principală din UEFA Champions League.

Benfica poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în exclusivitate în România în AntenaPLAY. În afară de Fenerbahce – Benfica, în această seară se mai dispută meciurile Basel – Copenhaga, Celtic – Kairat Almaty şi Bodo/Glimt – Sturm Graz.

Fenerbahce – Benfica 0-0 şi Basel – Copenhaga 1-0 LIVE SCORE

Min. 25: Bodo/Glimt – Sturm Graz 3-0! Scorul a luat proporţii în favoarea lui Bodo/Glimt. A marcat Ulrik Saltnes

Min. 14: Basel – Copenhaga 1-0! Shaqiri a deschis scorul din penalty

Min. 10: Bodo/Glimt – Sturm Graz 2-0! Gazdele şi-au dublat avantajul. A marcat Bjortuft

Min. 7: Bodo/Glimt – Sturm Graz 1-0! Kasper Kogh a deschis scorul

Min. 1: Au început meciurile!

Echipele de start:

Fenerbahce – Benfica:

Fenerbahce: Egribayat – Skriniar, Akcicek, Oosterwolde – Semedo, Fred, Amrabat, Brown – Szymanski – Duran, En Nesyri

Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barreiro, Barrenechea, Schjelderup – Ivanovic, Pavlidis

Basel – Copenhaga:

FC Basel: Hitz – Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti

FC Copenhaga: Kotarski – Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Lopez – Larsson, Lerager, Clem, Robert – Elyonoussi – Cornelius

Celtic – Kairat Almaty:

Celtic: Schmeichel – Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney – Nygren, McGregor, Hatate – Forrest, Idah, Maeda

Kairat Almaty: Zarutskiy – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Glazer – Tapalov, Gromyko, Arad – Santos, Satpaev, Jorginho

Bodo/Glimt – Sturm Graz:

Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan – Evjen, Berg, Saltnes – Maatta, Hogh, Hauge

Sturm Graz: Christensen – Johnston, Oermann, Lavalee, Karic – Horvat, Stankovic, Chukwuani – Kiteishvili – Grgic, Boving

Rezultatele de marţi din Liga Campionilor:

  • Rangers – Club Brugge 1-3
  • Ferencvaros – Qarabag 1-3
  • Steaua Roșie – Pafos 1-2
