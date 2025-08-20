Fenerbahce - Benfica 0-0 şi Basel - Copenhaga 1-0. Dueluri tari în play-off-ul Ligii Campionilor - Antena Sport

4 meciuri se dispută în această seară în play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa lui Jose Mourinho, Fenerbahce, se duelează cu Benfica pentru un loc în grupa principală din UEFA Champions League.
Benfica poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în exclusivitate în România în AntenaPLAY. În afară de Fenerbahce – Benfica, în această seară se mai dispută meciurile Basel – Copenhaga, Celtic – Kairat Almaty şi Bodo/Glimt – Sturm Graz.
Fenerbahce – Benfica 0-0 şi Basel – Copenhaga 1-0 LIVE SCORE
Min. 25: Bodo/Glimt – Sturm Graz 3-0! Scorul a luat proporţii în favoarea lui Bodo/Glimt. A marcat Ulrik Saltnes
Min. 14: Basel – Copenhaga 1-0! Shaqiri a deschis scorul din penalty
Min. 10: Bodo/Glimt – Sturm Graz 2-0! Gazdele şi-au dublat avantajul. A marcat Bjortuft
Min. 7: Bodo/Glimt – Sturm Graz 1-0! Kasper Kogh a deschis scorul
Min. 1: Au început meciurile!
Echipele de start:
Fenerbahce – Benfica:
Fenerbahce: Egribayat – Skriniar, Akcicek, Oosterwolde – Semedo, Fred, Amrabat, Brown – Szymanski – Duran, En Nesyri
Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barreiro, Barrenechea, Schjelderup – Ivanovic, Pavlidis
Basel – Copenhaga:
FC Basel: Hitz – Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti
FC Copenhaga: Kotarski – Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Lopez – Larsson, Lerager, Clem, Robert – Elyonoussi – Cornelius
Celtic – Kairat Almaty:
Celtic: Schmeichel – Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney – Nygren, McGregor, Hatate – Forrest, Idah, Maeda
Kairat Almaty: Zarutskiy – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Glazer – Tapalov, Gromyko, Arad – Santos, Satpaev, Jorginho
Bodo/Glimt – Sturm Graz:
Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan – Evjen, Berg, Saltnes – Maatta, Hogh, Hauge
Sturm Graz: Christensen – Johnston, Oermann, Lavalee, Karic – Horvat, Stankovic, Chukwuani – Kiteishvili – Grgic, Boving
Rezultatele de marţi din Liga Campionilor:
- Rangers – Club Brugge 1-3
- Ferencvaros – Qarabag 1-3
- Steaua Roșie – Pafos 1-2
