Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: "N-ați avut o poziție oficială" - Antena Sport

Dinamo a primit o veste fabuloasă pe data de 23 iunie, atunci când ieșirea din insolvență a clubului a fost oficializată. Singurul semn de întrebare care a rămas după această veste îmbucurătoare era legat de posibilitatea ca echipa prezidată de Andrei Nicolescu să evolueze în cupele europene.

În urmă cu puțin timp, Răzvan Burleanu a confirmat că echipa lui Zeljko Kopic își poate depune licența UEFA pentru sezonul viitor.

Dinamo poate juca în Europa la anul

După ce Dinamo a ieșit din insolvență în urmă cu aproape două luni, o altă întrebare a apărut în rândul fanilor echipei. Vor putea alb-roșiii să joace în cupele europene în sezonul 2026/27?

Inițial, se specula că formația lui Zeljko Kopic nu va avea această posibilitate, deoarece termenul pentru depunere a dosarelor s-a încheiat deja, însă ulterior a apărut o informație potrivit căreia data limită este 30 iunie. În contextul în care Dinamo a ieșit din insolvență pe 23 iunie, “câinii roșii” ar mai fi avut timp să rezolve lucrurile.

În urmă cu puțin timp, Răzvan Burleanu a răspuns acestei întrebări a dinamoviștilor și a confirmat că echipa alb-roșie va putea juca în cupele europene în sezonul viitor. Evident, acest lucru se va întâmpla dacă Dinamo își obține acest drept din punct de vedere sportiv, fie prin câștigarea Cupei României, fie printr-o clasare bună în campionat. Printre altele, Burleanu a vorbit și despre scandalul iscat după tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României.