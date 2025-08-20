Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: "Ni l-am dorit de foarte mult timp" - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB. Oficialul campioanei României a precizat că FCSB l-a dorit foarte mult pe deja fostul atacant al lui U Cluj.

Chiar dacă Thiam era dorit şi în străinătate, el a acceptat să semneze cu campioana României. Pentru FCSB urmează meciul cu Aberdeen, din prima manşă a play-off-ului Europa League. Partida se dispută joi, de la 21:45.

Mihai Stoica, despre Mamadou Thiam: “A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală”

Thiam ar putea debuta în meciul de duminică, pe care FCSB îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r.: Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp.

Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla mâine seară aici”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.