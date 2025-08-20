Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: "Ni l-am dorit de foarte mult timp" - Antena Sport

Închide meniul
Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: “Ni l-am dorit de foarte mult timp”

Publicat: 20 august 2025, 21:36

Mamadou Thiam, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a dezvăluit ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB. Oficialul campioanei României a precizat că FCSB l-a dorit foarte mult pe deja fostul atacant al lui U Cluj.

Chiar dacă Thiam era dorit şi în străinătate, el a acceptat să semneze cu campioana României. Pentru FCSB urmează meciul cu Aberdeen, din prima manşă a play-off-ului Europa League. Partida se dispută joi, de la 21:45.

Mihai Stoica, despre Mamadou Thiam: “A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală”

Thiam ar putea debuta în meciul de duminică, pe care FCSB îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r.: Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp.

Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla mâine seară aici”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mamadou Thiam intră în topul salariilor de la FCSB. El va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună, la fel ca Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Denis Alibec.

Cel mai bine plătit jucător de la FCSB va rămâne Florin Tănase. Decarul campioanei încasează suma de 360.000 de euro pe sezon.

În afară de 50.000 de euro, pe care îi va plăti lui U Cluj în schimbul lui Thiam, Gigi Becali a fost de acord să îl cedeze definitiv pe Andrei Gheorghiţă la “Şepcile roşii”. Gheorghiţă era împrumutat de FCSB la echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău. După ce a debutat cu un assist în meciul câştigat de U Cluj cu Farul, Gheorghiţă transmitea că speră să fie în formă la revenirea la FCSB. Nu va mai fi cazul. Becali a ales să facă o mişcare asemănătoare celei pe care a făcut-o şi în cazul transferului lui Dennis Politic. Atunci a plătit 970.000 de euro şi l-a cedat pe Musi gratis la Dinamo pentru a-l achiziţiona pe Politic.

