Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României! - Antena Sport

Antrenorul lui Aberdeen, Jimmy Thelin, a spus înaintea meciului tur cu FCSB că echipa lui nici nu se gândeşte la grupa principală din Conference League.
Jimmy Thelin a transmis că a identificat anumite slăbiciuni ale campioanei României, pe care speră să le poată exploata în dubla manşă cu FCSB.
Jimmy Thelin, despre FCSB: “Au jucători buni, dar şi slăbiciuni”
“Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.
Aşteptăm cu nerăbdare meciul. Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum, dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene va fi cu adevărat interesant acest meci. Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi aşteptăm meciul de mâine.
Ei (n.r: FCSB) au unii jucători buni, dar, de asemenea, au slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”, a declarat Jimmy Thelin în conferinţa de presă organizată înaintea meciului tur cu FCSB.
Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia!
Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a dat detalii despre situaţia lui Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana, care nu au viză pentru Marea Britanie.
Jucătorii nu au participat la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:45.
Charalambous a transmis că speră că situaţia vizelor lor se va rezolva mâine, pentru ca cei 3 jucători să poată evolua cu Aberdeen.
“Băieţii sunt în hotel. Din păcate, nu este ceva ce depinde de noi. Clubul a încercat să facă tot posibilul să rezolve situaţia încă de când ne-am calificat. Nu puteam face nimic înainte.
Trebuie să aşteptăm. Au venit cu noi (n.r: în Scoţia), nu au primit acceptul să vină să se antreneze cu noi pentru că hârtiile nu sunt gata. Vizele nu sunt gata.
Trebuie să aşteptăm până mâine. Dacă vizele vor fi ok, nu va fi o problemă să poată avea minute mâine. Nu e aşa mare lucru că au ratat un antrenament”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.
Cei 3 fotbalişti au rămas iniţial în aeroport după aterizarea FCSB-ului în Scoţia, aşa cum AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate.
Şi plecarea avionului FCSB-ului spre Scoţia a fost întârziată în această dimineaţă, tot din pricina problemelor lui Radunovic, Alhassan şi Ngezana, pentru care nu s-au obţinut încă vizele.
