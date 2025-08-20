Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României! - Antena Sport

Antrenorul lui Aberdeen, Jimmy Thelin, a spus înaintea meciului tur cu FCSB că echipa lui nici nu se gândeşte la grupa principală din Conference League.

Jimmy Thelin a transmis că a identificat anumite slăbiciuni ale campioanei României, pe care speră să le poată exploata în dubla manşă cu FCSB.

Jimmy Thelin, despre FCSB: “Au jucători buni, dar şi slăbiciuni”

“Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Aşteptăm cu nerăbdare meciul. Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum, dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene va fi cu adevărat interesant acest meci. Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi aşteptăm meciul de mâine.

Ei (n.r: FCSB) au unii jucători buni, dar, de asemenea, au slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”, a declarat Jimmy Thelin în conferinţa de presă organizată înaintea meciului tur cu FCSB.