Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României!

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României!

Publicat: 20 august 2025, 23:02

Comentarii
Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României!

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen / Profimedia Images

Antrenorul lui Aberdeen, Jimmy Thelin, a spus înaintea meciului tur cu FCSB că echipa lui nici nu se gândeşte la grupa principală din Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jimmy Thelin a transmis că a identificat anumite slăbiciuni ale campioanei României, pe care speră să le poată exploata în dubla manşă cu FCSB.

Jimmy Thelin, despre FCSB: “Au jucători buni, dar şi slăbiciuni”

Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Aşteptăm cu nerăbdare meciul. Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum, dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene va fi cu adevărat interesant acest meci. Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi aşteptăm meciul de mâine.

Ei (n.r: FCSB) au unii jucători buni, dar, de asemenea, au slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”, a declarat Jimmy Thelin în conferinţa de presă organizată înaintea meciului tur cu FCSB.

Reclamă
Reclamă

Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia!

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a dat detalii despre situaţia lui Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana, care nu au viză pentru Marea Britanie.

Jucătorii nu au participat la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:45.

Charalambous a transmis că speră că situaţia vizelor lor se va rezolva mâine, pentru ca cei 3 jucători să poată evolua cu Aberdeen.

Momentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradăMomentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradă
Reclamă

Băieţii sunt în hotel. Din păcate, nu este ceva ce depinde de noi. Clubul a încercat să facă tot posibilul să rezolve situaţia încă de când ne-am calificat. Nu puteam face nimic înainte.

Trebuie să aşteptăm. Au venit cu noi (n.r: în Scoţia), nu au primit acceptul să vină să se antreneze cu noi pentru că hârtiile nu sunt gata. Vizele nu sunt gata.

Trebuie să aşteptăm până mâine. Dacă vizele vor fi ok, nu va fi o problemă să poată avea minute mâine. Nu e aşa mare lucru că au ratat un antrenament”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Cei 3 fotbalişti au rămas iniţial în aeroport după aterizarea FCSB-ului în Scoţia, aşa cum AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate.

Şi plecarea avionului FCSB-ului spre Scoţia a fost întârziată în această dimineaţă, tot din pricina problemelor lui Radunovic, Alhassan şi Ngezana, pentru care nu s-au obţinut încă vizele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Oferta primită de Darius pentru chirie în Iaşi, lângă universitate
Observator
Oferta primită de Darius pentru chirie în Iaşi, lângă universitate
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
22:39
LIVE SCOREFenerbahce – Benfica 0-0 şi Basel – Copenhaga 1-0. Dueluri tari în play-off-ul Ligii Campionilor
22:30
VIDEOBernadette Szocs şi Eduard Ionescu s-au calificat în semifinale la dublu mixt, la Europe Smash – Sweden 2025!
21:36
Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: “Ni l-am dorit de foarte mult timp”
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”