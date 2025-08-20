Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali

Publicat: 20 august 2025, 14:19

Gigi Becali şi Mamadou Thiam/ Profimedia

Gigi Becali a anunţat ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului de Liga 1, pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Atacantul este cel mai nou transfer efectuat de patronul campioanei.

Thiam s-a înţeles cu FCSB şi urmează ca mutarea să se oficializeze. Gigi Becali a confirmat transferul, mărturisind că le-a plătit suma de 50.000 de euro celor de la U Cluj, plus Andrei Gheorghiţă la schimb.

Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam

Echipele din Liga 1 au dreptul să treacă pe listă 25 de jucători, dintre aceştia, patru trebuie să fie jucători formaţie de club. Asta înseamnă că FCSB are 21 de locuri libere, dintre care 20 sunt ocupate în acest moment.

Un loc a fost lăsat liber pentru Joyskim Dawa, însă fundaşul este accidentat şi nu a fost încă trecut pe lista A de Liga 1.

După transferul lui Mamadou Thiam, Gigi Becali a declarat că atacantul va fi trecut pe lista de Liga 1 în locul accidentatului Joyskim Dawa. Rămâne de văzut ce jucător va fi “sacrificat”, după ce fundaşul îşi va reveni.

“O să-l băgăm acum pe Thiam, iar când își va reveni Dawa o să scoatem pe altcineva de pe listă. Vedem”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Jucătorii FCSB-ului de pe lista A de Liga 1: Târnovanu, Zima, V. Crețu, M. Popescu, Radunovic, Ngezana, Kiki, Graovac, Chiricheș, Alhassan, Șut, Olaru, Edjouma, Cisotti, Politic, Fl. Tănase, Miculescu, Alibec, Oct. Popescu, Bîrligea

Lista B (cu jucători formaţi de club): Lixandru, Pantea, Stoian, Cercel, M. Toma, Dâncuș, Udrea, M. Popa

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB

Patronul de la FCSB a transmis că atacantul de 30 de ani va semna un contract valabil pe un sezon cu FCSB, cu opţiune de prelungire pe încă două sezoane.

“Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Mamadou Thiam va încasa un salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB, notează digisport.ro. Atacantul va ajunge astfel la un total de 300.000 de euro pe sezon.

Mamadou Thiam va intra direct în topul salariilor de la FCSB. Atacantul va încasa lunar aceeaşi sumă pe care o încasează şi Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Denis Alibec. Cel mai bine plătit jucător de la FCSB va rămâne Florin Tănase. Decarul campioanei încasează suma de 360.000 de euro pe sezon.

