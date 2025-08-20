Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului de Liga 1, pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Atacantul este cel mai nou transfer efectuat de patronul campioanei.

Thiam s-a înţeles cu FCSB şi urmează ca mutarea să se oficializeze. Gigi Becali a confirmat transferul, mărturisind că le-a plătit suma de 50.000 de euro celor de la U Cluj, plus Andrei Gheorghiţă la schimb.

Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam

Echipele din Liga 1 au dreptul să treacă pe listă 25 de jucători, dintre aceştia, patru trebuie să fie jucători formaţie de club. Asta înseamnă că FCSB are 21 de locuri libere, dintre care 20 sunt ocupate în acest moment.

Un loc a fost lăsat liber pentru Joyskim Dawa, însă fundaşul este accidentat şi nu a fost încă trecut pe lista A de Liga 1.

După transferul lui Mamadou Thiam, Gigi Becali a declarat că atacantul va fi trecut pe lista de Liga 1 în locul accidentatului Joyskim Dawa. Rămâne de văzut ce jucător va fi “sacrificat”, după ce fundaşul îşi va reveni.