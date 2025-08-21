Rapid îl vrea pe Vladislav Blănuţă! Giuleştenii încearcă două mari lovituri pe piaţa transferurilor - Antena Sport

Rapid vrea să îl transfere pe Vladislav Blănuţă! Giuleştenii “forţează” două lovituri pe piaţa transferurilor.

Pe lângă Blănuţă, Rapid încearcă să îl transfere şi pe Juan Bauza, fotbalist împrumutat la Atletico Nacional, în Columbia. Mutarea ar fi surprinzătoare, în condiţiile în care Bauza ar trebui să evolueze în Columbia până în vara anului viitor.

Rapid încearcă să îi aducă pe Blănuţă şi Bauza

Potrivit digisport.ro, Rapid lucrează în prezent la aceste transferuri. Vladislav Blănuţă a fost dorit în trecut şi de FCSB.

Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, l-a avertizat, recent, pe atacant că ar putea rămâne să evolueze în Liga a 3-a. Mititelu acuza faptul că impresarul lui Blănuţă încerca să îl forţeze să accepte o sumă mai mică pentru transferul atacantului decât s-ar cuveni. Patronul oltenilor susţinea că impresarul lui Blănuţă voia să profite de situaţia echipei sale.

„Blănuţă va primi o lecţie de viaţă, a refuzat oferte din Europa Centrală şi din Europa de Vest, sumă care ar fi ajutat clubul. Agentul vrea să ia aproape la fel de mulţi bani ca jucătorul, aşa că i-am transmis că Blănuţă va juca în Liga 3 până când va reveni cu picioarele pe pământ”, declara Adrian Mititelu pentru fanatik.ro.