Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB! Atacantul s-a înţeles cu campioana şi o va părăsi pe U Cluj.
Gigi Becali îl transferă astfel pe Mamadou Thiam înaintea “dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Manşa tur a confruntării cu scoţienii va fi joi, de la 21:45, în format live text, pe AS.ro.
Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 50.000 de euro în schimbul lui Mamadou Thiam. Totodată, la U Cluj va fi cedat şi Andrei Gheorghiţă, care iniţial a fost împrumutat pentru un sezon la clujeni.
Patronul de la FCSB a mai transmis că atacantul de 30 de ani va semna un contract valabil pe un sezon cu FCSB, cu opţiune de prelungire pe încă două sezoane.
“Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Mamadou Thiam mai avea un an de contract cu U Cluj. El a bifat şapte partide pentru clujeni, în acest start de sezon, reuşind să marcheze două goluri.
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani.
Becali are mare încredere în Mihai Toma şi este convins că va ajunge un fotbalist important al României. El l-a sfătuit şi să dea mai mult la poartă şi crede că se va vedea o schimbare în jocul FCSB-ului, atunci când şi ceilalţi jucători vor prinde încredere în Toma şi îl vor căuta pe teren: