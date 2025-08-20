Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui

Publicat: 20 august 2025, 10:00

Comentarii
Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: L-am luat. Câţi bani a plătit în schimbul lui

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a anunţat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB! Atacantul s-a înţeles cu campioana şi o va părăsi pe U Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali îl transferă astfel pe Mamadou Thiam înaintea “dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Manşa tur a confruntării cu scoţienii va fi joi, de la 21:45, în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 50.000 de euro în schimbul lui Mamadou Thiam. Totodată, la U Cluj va fi cedat şi Andrei Gheorghiţă, care iniţial a fost împrumutat pentru un sezon la clujeni.

Patronul de la FCSB a mai transmis că atacantul de 30 de ani va semna un contract valabil pe un sezon cu FCSB, cu opţiune de prelungire pe încă două sezoane.

“Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Mamadou Thiam mai avea un an de contract cu U Cluj. El a bifat şapte partide pentru clujeni, în acest start de sezon, reuşind să marcheze două goluri.

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani.

Becali are mare încredere în Mihai Toma şi este convins că va ajunge un fotbalist important al României. El l-a sfătuit şi să dea mai mult la poartă şi crede că se va vedea o schimbare în jocul FCSB-ului, atunci când şi ceilalţi jucători vor prinde încredere în Toma şi îl vor căuta pe teren:

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă

“Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?».

Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Îmi pare rău că s-a blocat piciorul lui. Nu mai luam gol dacă juca el. Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta. E iute, pasează. O să fie jucător de bază. Nu pierde nicio minge”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Observator
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
11:11
Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi
10:44
Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize
10:15
Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: “Am semnat, e cea mai bună decizie”
9:49
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City. Acord pentru transferul uriaş pregătit de Pep Guardiola
9:40
Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo: “Dacă eu aş fi acolo…”. Ce jucător l-a cucerit
9:13
Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 4 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 5 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv 6 VIDEOGil Vicente – Porto 0-2. “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal cu o victorie fără emoții
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”