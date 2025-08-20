Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB! Atacantul s-a înţeles cu campioana şi o va părăsi pe U Cluj.

Gigi Becali îl transferă astfel pe Mamadou Thiam înaintea “dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Manşa tur a confruntării cu scoţienii va fi joi, de la 21:45, în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 50.000 de euro în schimbul lui Mamadou Thiam. Totodată, la U Cluj va fi cedat şi Andrei Gheorghiţă, care iniţial a fost împrumutat pentru un sezon la clujeni.

Patronul de la FCSB a mai transmis că atacantul de 30 de ani va semna un contract valabil pe un sezon cu FCSB, cu opţiune de prelungire pe încă două sezoane.

“Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.