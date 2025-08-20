Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa - Antena Sport

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Internaţionalul român este în continuare liber de contract şi a apărut pe lista de transferuri a celor de la Maccabi Tel-Aviv, campioana din Israel.

Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers, la finalul stagiunii trecute. În această vară, el s-a pregătit alături de lotul Farului.

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi: Maccabi Tel-Aviv

Conform iamsport.ro, Ianis Hagi poartă negocieri avansate cu cei de la Maccabi Tel Aviv, formaţie angrenată în preliminariile cupelor europene. Israelienii evoluează în play-off-ul Europa League, având deja asigurată prezenţa în grupa de Conference League.

În această vară, Ianis Hagi ar fi fost dorit şi în Turcia, de Fatih Karagumruk. Totuşi, mutarea a picat, iar pe fir au intrat cei de la Maccabi Tel Aviv care încearcă să-l convingă pe internaţionalul român să semneze.

Dacă ar accepta propunerea celor de la Maccabi Tel Aviv, Ianis Hagi ar urma să încaseze un salariu uriaş, mai mare de un milion de euro pe sezon.