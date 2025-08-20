Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa - Antena Sport

Închide meniul
Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa

Publicat: 20 august 2025, 8:44

Ianis Hagi, înaintea unui meci / Profimedia

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Internaţionalul român este în continuare liber de contract şi a apărut pe lista de transferuri a celor de la Maccabi Tel-Aviv, campioana din Israel.

Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers, la finalul stagiunii trecute. În această vară, el s-a pregătit alături de lotul Farului.

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi: Maccabi Tel-Aviv

Conform iamsport.ro, Ianis Hagi poartă negocieri avansate cu cei de la Maccabi Tel Aviv, formaţie angrenată în preliminariile cupelor europene. Israelienii evoluează în play-off-ul Europa League, având deja asigurată prezenţa în grupa de Conference League.

În această vară, Ianis Hagi ar fi fost dorit şi în Turcia, de Fatih Karagumruk. Totuşi, mutarea a picat, iar pe fir au intrat cei de la Maccabi Tel Aviv care încearcă să-l convingă pe internaţionalul român să semneze.

Dacă ar accepta propunerea celor de la Maccabi Tel Aviv, Ianis Hagi ar urma să încaseze un salariu uriaş, mai mare de un milion de euro pe sezon.

Sursa citată anterior menţionează şi faptul că mutarea ar avea şanse mari să se realizeze, ţinând cont şi de faptul că nu s-a reluat campionatul din Israel. Ianis Hagi ar putea astfel să recupereze mai uşor diferenţa de ordin fizic faţă de coechipieri.

Marius Şumudică, dezvăluiri despre oferta din Turcia primită de Ianis Hagi

Marius Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a primit o ofertă din Turcia, de la o echipă din Istanbul. Antrenorul român a precizat că, momentan, Ianis Hagi a transmis că mai aşteaptă. Fiul lui Gică Hagi e fără contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit de Rangers.

„Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă, că ar mai avea ceva. Asta se întâmpla acum 2 săptămâni. Probabil a ținut această ofertă ca rezervă”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Marius Şumudică a transmis că, dacă ar fi în locul selecţionerului Mircea Lucescu, l-ar convoca pe Ianis Hagi şi pentru amicalul cu Canada, care e în direct pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

