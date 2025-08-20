Verdictul lui Mihai Stoica înaintea meciului Aberdeen - FCSB! Când crede că se va decide calificarea - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a analizat-o pe Aberdeen înaintea duelului direct al campioanei României cu formaţia scoţiană.

FCSB o întâlneşte joi seară, de la ora 21:45, în deplasare, pe Aberdeen. Returul va avea loc cu o săptămână mai târziu, tot joi, de la ora 21:30.

Mihai Stoica, înainte de Aberdeen – FCSB: “Calificarea se va tranşa la retur”

Mihai Stoica a catalogat-o pe Aberdeen ca fiind o echipă “incomodă”. Oficialul roş-albaştrilor a asigurat că FCSB nu îi va subestima pe scoţieni. Chiar dacă îşi doreşte un rezultat bun în tur, Mihai Stoica e de părere că dubla manşă se va decide la meciul retur de la Bucureşti.

“Întâlnim o echipă care are un specific propriu, un specific echipelor mai mici din fotbalul scoţian. Un adversar destul de incomod. Nu este o echipă pe care să o subestimăm, cu un stil direct, un stil combativ, câteva individualităţi, jucători interesanţi. Joacă direct.

Nu ştiu ce înseamnă stil britanic, s-a europenizat fotbalul britanic. Fotbalul scoţian este cu mult diferit fotbalului din Anglia. Nu este un adversar modest. Dacă reuşim să jucăm la nivelul la care am jucat cu Rapid până în minutul 91, cred că ne putem impune.