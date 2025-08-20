Verdictul lui Mihai Stoica înaintea meciului Aberdeen - FCSB! Când crede că se va decide calificarea - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a analizat-o pe Aberdeen înaintea duelului direct al campioanei României cu formaţia scoţiană.
FCSB o întâlneşte joi seară, de la ora 21:45, în deplasare, pe Aberdeen. Returul va avea loc cu o săptămână mai târziu, tot joi, de la ora 21:30.
Mihai Stoica, înainte de Aberdeen – FCSB: “Calificarea se va tranşa la retur”
Mihai Stoica a catalogat-o pe Aberdeen ca fiind o echipă “incomodă”. Oficialul roş-albaştrilor a asigurat că FCSB nu îi va subestima pe scoţieni. Chiar dacă îşi doreşte un rezultat bun în tur, Mihai Stoica e de părere că dubla manşă se va decide la meciul retur de la Bucureşti.
“Întâlnim o echipă care are un specific propriu, un specific echipelor mai mici din fotbalul scoţian. Un adversar destul de incomod. Nu este o echipă pe care să o subestimăm, cu un stil direct, un stil combativ, câteva individualităţi, jucători interesanţi. Joacă direct.
Nu ştiu ce înseamnă stil britanic, s-a europenizat fotbalul britanic. Fotbalul scoţian este cu mult diferit fotbalului din Anglia. Nu este un adversar modest. Dacă reuşim să jucăm la nivelul la care am jucat cu Rapid până în minutul 91, cred că ne putem impune.
(n.r: despre stadionul lui Aberdeen) Nu cred că e impresionant pentru noi, am jucat pe stadioane mult mai mari şi cu scenografii mult mai interesante. Aici sunt multe steaguri, e un stadion interesant pentru că tribunele sunt foarte aproape de gazon. Am mai fost şi pe astfel de stadioane. Nu cred că atmosfera poate să fie ceva care să ne cauzeze.
Sigur ne dorim să obţinem un rezultat bun, dar asta nu înseamnă că putem să tranşăm calificarea de acum. Sigur la Bucureşti se va tranşa”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
FCSB nu a rezolvat încă problema vizelor lui Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan
FCSB se confruntă cu o problemă uriaşă înaintea meciului de la Aberdeen. Situaţia vizelor lui Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana şi Baba Alhassan nu a fost încă rezolvată.
Decolarea FCSB-ului spre Scoţia a fost întârziată din pricina acestei probleme. Până la urmă, cei 3 jucători au făcut şi ei deplasarea în Scoţia cu echipa. Ei nu s-au putut însă antrena şi riscă să rateze meciul de joi seară.
FCSB speră să rezolve problema vizelor chiar în ziua meciului. Antrenorul roş-albaştrilor, Elias Charalambous, a transmis la conferinţa de presă că FCSB nu putea face demersuri pentru a obţine vizele pentru cei 3 jucători decât după ce obţinea calificarea în “dubla” cu Drita.
El a precizat că, dacă această problemă va fi rezolvată, nu vede nimic în neregulă ca cei 3 să evolueze cu Aberdeen. În timp ce colegii lor făceau antrenamentul oficial înainte meciului cu echipa scoţiană, Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan au rămas la hotel.
FCSB nu a reuşit în acest sezon european o calificare concludentă decât cu Drita. Au trecut dramatic de Inter Club d’Escaldes, după ce au câştigat cu 3-1 în tur şi au pierdut cu 2-1 la retur, ambele meciuri fiind în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A urmat “dubla” cu Shkendija. Campioana Macedoniei de Nord s-a impus în ambele meciuri, cu 1-0 în tur şi 2-1 în retur. FCSB – Shkendija 1-2 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Numai cu Drita FCSB a reuşit să se califice fără emoţii, învingând-o în ambele manşe. Cu 3-2 în tur, după ce a revenit de la 0-2 şi cu 3-1 în retur.
