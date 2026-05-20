Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia. “Și-a dorit o pauză”

Claudiu Niculescu, după fluierul de final al meciului cu Csikszereda

Unirea Slobozia a retrogradat la un an de când a ajuns în Liga 1, iar Claudiu Niculescu a decis să părăsească echipa. Anunțul a fost făcut oficial.

Claudiu Niculescu a anunțat încă după eșecul de pe teren propriu cu UTA, că pleacă de la echipă, deoarece i s-a terminat contractul cu Unirea Slobozia.

La două zile după retrogradarea în Liga 2, Claudiu Niculescu a purtat o discuție cu președintele Ilie Lemnaru și a transmis că nu își mai prelungește contractul.

“Am vorbit cu Claudiu ieri (n.r. marți, 19 mai), a zis că vrea să-și ia o pauză. A venit într-un moment greu și a demonstrat că este un antrenor care și-a făcut treaba cu vârf și îndesat. Este profesionist, a schimbat fața echipei și m-aș bucura ca pe viitor să-și găsească o echipă din Liga 1.

Toată lumea de aici voia să continuăm împreună, Claudiu știe lucrul acesta. Și-a dorit o pauză și îmi pare rău că nu am reușit să-l avem aproape și sezonul următor. Am fi arătat altfel în sezonul următor cu el în Liga 1. A câștigat Cupa și Supercupa României, a confirmat”, a spus Ilie Lemnaru, pentru digisport.ro.