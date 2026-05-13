Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro

Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar șansele ca atacantul polonez să mai continue pe Camp Nou și din stagiunea următoare sunt minime.

Dorit de cluburi din Arabia Saudită, Europa și chiar și America, fotbalistul cotat la opt milioane de euro a primit o ofertă de nerefuzat. Salariul este unul colosal.

Al-Hilal, ofertă de nerefuzat pentru Robert Lewandowski

Robert Lewandowski are șanse mari să plece de la Barcelona la finalul acestui sezon, asta după ce o posibilă prelungire a contractului său a devenit tot mai dificilă.

Catalanii vor să aducă un înlocuitor pentru postul de atacant, iar polonezul este pregătit să dea curs unei mega-oferte venite zilele acestea din Arabia Saudită.

Concret, jurnalistul Jarosław Koliński precizează faptul că Al-Hilal l-a ofertat pe fotbalistul de 37 de ani cu un salariu anual de, atenție, 90 de milioane de euro.