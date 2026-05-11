Claudiu Niculescu a răsuflat ușurat, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0: „Putem rămâne în Liga 1”

Claudiu Niculescu a oferit prima reacție, după ce FCSB și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în etapa a opta din play-out. Antrenorul speră ca echipa sa să rămână în Liga 1 și în sezonul viitor.

După remiza cu FCSB, Unirea Slobozia a egalat-o pe Hermannstadt, cu o etapă înainte de finalul sezonului. În ultima rundă, ialomițenii se vor duela cu UTA.

Claudiu Niculescu a mai dezvăluit că echipa sa va primi și licența pentru Liga 1, în vederea sezonului viitor. Echipa a făcut apel la TAS, după ce inițial nu au primit dreptul de a evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că Hermannstadt n-a câștigat și noi am făcut egal, un meci nesperat, deși înainte de această etapă eram peste Hermannstadt, ei aveau un avantaj, aveau programul mai ușor. Dar iată că la fotbal, dacă crezi, se poate întoarce totul în favoarea ta. Trebuie să ne revenim din punct de vedere mental, trebuie să abordăm meciul ca pe o finală, după vom vorbi de meciurile de baraj.

(N.r. Despre meciul cu UTA) Nu ne așteaptă un meci ușor, va fi presiune, am muncit foarte mult până în acest moment, cu aceste emoții duse până la extrem etapă de etapă. Toată această muncă poate fi încununată de un succes.