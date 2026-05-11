Claudiu Niculescu a răsuflat ușurat, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0: „Putem rămâne în Liga 1”

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 23:33

Claudiu Niculescu, în timpul unui meci la Unirea Slobozia/ Sport Pictures

Claudiu Niculescu a oferit prima reacție, după ce FCSB și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în etapa a opta din play-out. Antrenorul speră ca echipa sa să rămână în Liga 1 și în sezonul viitor.

După remiza cu FCSB, Unirea Slobozia a egalat-o pe Hermannstadt, cu o etapă înainte de finalul sezonului. În ultima rundă, ialomițenii se vor duela cu UTA.

Claudiu Niculescu, prima reacție după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Claudiu Niculescu a mai dezvăluit că echipa sa va primi și licența pentru Liga 1, în vederea sezonului viitor. Echipa a făcut apel la TAS, după ce inițial nu au primit dreptul de a evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că Hermannstadt n-a câștigat și noi am făcut egal, un meci nesperat, deși înainte de această etapă eram peste Hermannstadt, ei aveau un avantaj, aveau programul mai ușor. Dar iată că la fotbal, dacă crezi, se poate întoarce totul în favoarea ta. Trebuie să ne revenim din punct de vedere mental, trebuie să abordăm meciul ca pe o finală, după vom vorbi de meciurile de baraj.

(N.r. Despre meciul cu UTA) Nu ne așteaptă un meci ușor, va fi presiune, am muncit foarte mult până în acest moment, cu aceste emoții duse până la extrem etapă de etapă. Toată această muncă poate fi încununată de un succes.

(N.r. Despre meciul cu FCSB) I-am studiat, am reușit să-i blocăm, cu excepția acestor două ocazii din prelungiri, nu și-au creat mari ocazii. Am avut o ocazie uriașă în prima repriză, e un punct care ne dă speranțe mari că putem rămâne în Liga 1 și sezonul viitor.

Dorinel a spus că mai are trei meciuri, toate echipele mai au un meci. Vedem, a fost greu. Lucrurile se vor rezolva, conducerea m-a asigurat că decizia de la TAS nu va fi decât aceea că vom primi licența. Trebuie să ne salvăm și după vedem ce va fi”, a declarat Claudiu Niculescu, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.

 

