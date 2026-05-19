Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții”

Gigi Becali vrea să transfere la FCSB un atacant din Liga 1. A început deja negocierile cu FC Argeş, iar jucătorul vizat este Ricardo Matos (26 de ani).

Cu Bîrligea care a stat mai mult accidentat în a doua parte a campionatului, la FCSB s-a resimţit din plin lipsa unui om de gol. Acum Gigi Becali pare decis să rezolve repede problema din atac. În acest sens, el a demarat deja discuţii cu oficialii de la FC Argeş pentru transferul lui Ricardo Matos.

Daniel Stanciu a confirmat informaţia şi a precizat că transferul este iminent.

“Da, sunt discuții pentru Matos. Dar și din țară și din străinătate. E normal, e golgheterul echipei”, a spus oficial celor de la FC Argeş, pentru Digi Sport.

Ricardo Matos a marcat 12 goluri pentru FC Argeş în acest sezon şi mai are contract până în vara lui 2027 cu clubul piteştean.