Home | Fotbal | Liga 1 | Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. “Drumul adevărat abia acum începe!”

Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. “Drumul adevărat abia acum începe!”

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 9:56

Comentarii
Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. Drumul adevărat abia acum începe!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo a realizat primul transfer al verii, după ce l-a convins pe tânărul mijlocaș ofensiv Ianis Doană să semneze cu formația din Ștefan cel Mare. Mutarea a fost confirmată de tatăl jucătorului, fostul fotbalist Leo Doană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal. Este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter.

Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe!

Rămâi modest, muncitor și cu aceeași foame de performanță care te-a adus aici. Bucură-te de moment, pentru că îl meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte!

Indiferent unde te va duce fotbalul, pentru mine vei fi mereu cea mai mare realizare!

Reclamă
Reclamă

Te iubesc și voi fi mereu alături de tine”, a fost mesajul emoționant postat de tatăl fotbalistului.

În vârstă de doar 18 ani, Ianis Doană este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale. Originar din Reșița, acesta a evoluat în sezonul recent pentru CSA Steaua București, în Liga 2.

Internațional de juniori al României, mijlocașul ofensiv a bifat 23 de apariții în eșalonul secund, reușind să înscrie trei goluri și să ofere patru pase decisive.

EXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarketEXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarket
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”
9:48

VIDEONew York Knicks – Cleveland Cavaliers 115-104. Revenire uluitoare în debutul finalei Conferinței de Est
9:26

Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”
9:24

Prima plecare de la Universitatea Craiova, e oficial!
9:06

“Steaua trebuie judecată pe teren, nu în jocuri de culise”. Radu Miruță, întâlnire cu suporterii roș-albaștrilor
8:59

În Canada va fi o cursă la puls 200
8:47

Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 4 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 5 Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro