Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. “Drumul adevărat abia acum începe!”

Dinamo a realizat primul transfer al verii, după ce l-a convins pe tânărul mijlocaș ofensiv Ianis Doană să semneze cu formația din Ștefan cel Mare. Mutarea a fost confirmată de tatăl jucătorului, fostul fotbalist Leo Doană.

”Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal. Este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter.

Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe!

Rămâi modest, muncitor și cu aceeași foame de performanță care te-a adus aici. Bucură-te de moment, pentru că îl meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte!

Indiferent unde te va duce fotbalul, pentru mine vei fi mereu cea mai mare realizare!