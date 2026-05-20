Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu semnează un nou contract cu Inter. Pe ce perioadă a bătut palma cu clubul italian

Cristi Chivu semnează un nou contract cu Inter. Pe ce perioadă a bătut palma cu clubul italian

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 10:42

Comentarii
Cristi Chivu semnează un nou contract cu Inter. Pe ce perioadă a bătut palma cu clubul italian

Cristian Chivu / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jurnalistul Fabrizo Romano anunță un nou acord între Inter și Cristi Chivu. Tehncianul român va semna un nou contract cu formația italiană până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cristian Chivu a ajuns la un acord pentru semnarea unui nou contract cu Inter Milan până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029!

Înțelegerea este stabilită, iar în perioada următoare vor fi îndeplinite formalitățile oficiale. Salariul lui Chivu va fi mărit, după ce a reușit să câștige eventul încă din primul sezon pe banca echipei.

Între timp, transferul lui Alessandro Bastoni la FC Barcelona este considerat aproape imposibil, deoarece prețul cerut de Inter este văzut ca fiind prea mare”, a scris acesta.

Contractul actual al lui Chivu expiră în iunie 2027. Tehnicianul român tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Observator
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
13:57

Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză
13:50

Freiburg – Aston Villa, finala Europa League (LIVE TEXT, 22:00). Nemții, față în față cu specialistul Unai Emery
13:35

Prima reacţie a lui Gică Hagi după ce Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1
13:30

LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League
13:20

Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin
13:18

Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro