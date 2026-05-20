Cristi Chivu semnează un nou contract cu Inter. Pe ce perioadă a bătut palma cu clubul italian

Jurnalistul Fabrizo Romano anunță un nou acord între Inter și Cristi Chivu. Tehncianul român va semna un nou contract cu formația italiană până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cristian Chivu a ajuns la un acord pentru semnarea unui nou contract cu Inter Milan până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029!

Înțelegerea este stabilită, iar în perioada următoare vor fi îndeplinite formalitățile oficiale. Salariul lui Chivu va fi mărit, după ce a reușit să câștige eventul încă din primul sezon pe banca echipei.

Între timp, transferul lui Alessandro Bastoni la FC Barcelona este considerat aproape imposibil, deoarece prețul cerut de Inter este văzut ca fiind prea mare”, a scris acesta.

Contractul actual al lui Chivu expiră în iunie 2027. Tehnicianul român tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.